Son dönemde eğitim camiasında alışılmışın dışında bir tartışma öne çıkıyor. Öğretmenliği bırakarak sosyal medya içerik üreticiliğine yönelen Fidan Atalay'ın aylık kazancının 1 milyon TL'ye yaklaştığı ortaya çıkmasının ardından, farklı şehirlerde görev yapan bazı öğretmenlerin ders anlatım videolarını daha “iddialı” bir tarzla paylaşmaya başlaması dikkat çekiyor. Bu durum, hem eğitimciler hem de veliler arasında farklı görüşlerin ortaya çıkmasına neden oldu.

SOSYAL MEDYADA GÖRÜNÜRLÜK ARTIYOR

Özellikle TikTok ve Instagram gibi platformlarda yayılan videolarda, öğretmenlerin ders anlatımını klasik sınıf ortamının dışına taşıdığı görülüyor. Kamera karşısında daha dikkat çekici kıyafetler, farklı sunum teknikleri ve kısa video formatlarıyla hazırlanan içerikler, kısa sürede geniş kitlelere ulaşıyor.

Bu paylaşımların bir kısmı öğrenciler tarafından ilgiyle karşılanırken, bazı kullanıcılar ise eğitim ciddiyetinin zarar görebileceğini savunuyor.

EĞİTİMİN DİJİTALLEŞMESİ Mİ, SINIR İHLALİ Mİ?

Konunun merkezinde ise şu soru yer alıyor: Sosyal medya üzerinden yapılan bu tür paylaşımlar, eğitimin dijital dönüşümünün bir parçası mı, yoksa mesleki sınırların aşılması mı?

Alanya ve Antalya’da görev yapan bazı öğretmenler, sosyal medyanın artık öğrencilerle iletişim kurmanın önemli bir aracı haline geldiğini belirtiyor. Ancak aynı zamanda, öğretmenlik mesleğinin temsil ettiği saygınlık ve güven unsurunun korunması gerektiğine dikkat çekiliyor.

VELİLER VE ÖĞRENCİLER NE DİYOR?

Bölgedeki veliler arasında görüşler ikiye ayrılmış durumda. Bazı veliler, çocukların derslere ilgisinin bu içeriklerle arttığını ifade ederken, diğerleri ise öğretmenlerin sosyal medyada daha dikkatli olması gerektiğini savunuyor.

Öğrenciler ise genellikle bu tarz içeriklerin “daha eğlenceli” olduğunu ve dersleri anlamayı kolaylaştırdığını dile getiriyor.