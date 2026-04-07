Alanya’da uzun süredir gündemde olan Atatürk ve Yalı Caddesi çalışmaları için tarih netleşti. Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, iki caddenin de Mayıs sonuna kadar tamamlanacağını söyledi.

Alanya’da hem esnafın hem de sürücülerin yakından takip ettiği Atatürk Caddesi yol çalışması için beklenen açıklama geldi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, belediye meclisinde yaptığı değerlendirmede Atatürk ve Yalı Caddesi’ndeki kazı ve yol çalışmalarının Mayıs sonuna kadar biteceğini söyledi.

Özçelik, çalışmalarla ilgili eleştirilere de yanıt verdi. Başkan, daha önce 6 Ocak’taki meclis toplantısında dile getirdiği takvimi hatırlatarak, “20 Mayıs’tan 10 gün önce olur, 10 gün sonra olur o yollar söz verdiğimiz gibi Mayıs sonuna kadar bitecek” ifadelerini kullandı.

ALANYALILARIN GÖZÜ BU İKİ CADDEDE

Alanya Atatürk Caddesi son durum başlığı son haftalarda kentte en çok konuşulan konulardan biri haline geldi. Çünkü çalışma alanı sadece araç trafiğini değil, bölgedeki iş yerlerini, günlük ulaşımı ve şehir merkezindeki hareketliliği de doğrudan etkiliyor. Özellikle yaz sezonu yaklaşırken caddelerin ne zaman tamamlanacağı sorusu daha yüksek sesle soruluyordu.

Bir yandan toz, bir yandan geçici yön değişiklikleri. Kent merkezinde kısa bir mesafe bazen uzayıp gidiyor. Bu yüzden verilen yeni tarih, günlük hayatını bu güzergahta kuran çok sayıda kişi için doğrudan önem taşıyor.

ÇALIŞMALAR ETAP ETAP İLERLİYOR

Belediyenin daha önce paylaştığı bilgilere göre Atatürk Caddesi’nde yürütülen yenileme süreci etaplar halinde ilerliyor. Bölgede su, elektrik, internet, yağmur suyu drenajı, aydınlatma ve doğal gaz gibi altyapı başlıklarında kapsamlı bir yenileme yapılıyor. Ardından üstyapı düzenlemeleri tamamlanıyor.

Bu tablo, Alanya Atatürk ve Yalı Caddesi ne zaman bitecek sorusunu sadece teknik bir takvim başlığı olmaktan çıkarıyor. Yolun açılması, merkezdeki trafik akışından esnafın müşteri sirkülasyonuna kadar birçok alanı etkileyecek.

Alanya’da yaz sezonu öncesi şehir merkezindeki ana arterlerin hazır hale gelmesi hem turizm hem de ticaret açısından kritik görülüyor. Özellikle Atatürk Caddesi ve Yalı Caddesi gibi yoğun kullanılan noktalarda süren çalışmaların uzaması, sezon öncesi en çok tartışılan başlıklardan biriydi.

Başkan Özçelik’in verdiği son tarih, belediyenin bu projede hedefi değiştirmediğini gösteriyor. Yine de sahadaki iş yükü, hava koşulları ve teknik süreçler nedeniyle birkaç günlük sapma ihtimali konuşuluyor ama ana hedef değişmiş değil. Yani kent merkezindeki en kritik yol çalışmasının Mayıs bitmeden tamamlanması bekleniyor. Ve şimdi gözler sahadaki tempoda.

MECLİSTE SADECE YOL DEĞİL, MESAJ DA VARDI

Özçelik’in açıklamasında yalnızca takvim yoktu. Aynı zamanda yapılan işe yönelik eleştirilere karşı açık bir tepki de vardı. “Emeğimize saygısızlık yapılıyor” sözleri, bu sürecin siyasi ve toplumsal tartışma başlığı olmaya devam edeceğini de gösterdi.

Bu yüzden açıklama, yalnızca bir yol yapım tarihi olarak değil; Alanya Belediye Başkanı Özçelik Atatürk Caddesi açıklaması açısından da dikkat çekti. Çünkü mesele artık sadece asfalt değil, verilen sözün tutulup tutulmayacağı meselesi haline geldi.