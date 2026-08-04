Doğal afet durumlarında hücresel ağların çökmesi ihtimaline karşı Antalya'da alternatif iletişim hazırlıkları hız kazandı. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda görev yapan Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Antalya Şubesi bünyesindeki lisanslı telsiz operatörleri, acil haberleşme tatbikatlarını sıklaştırdı.

TRAC

Antalya Şubesi Başkanı Metin Karakuzu'nun aktardığına göre, dernek Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) ve Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) planlarında aktif rol üstleniyor. Karakuzu, deprem, sel ve yangın gibi büyük çaplı felaketlerde telefon hatlarının kullanılamaz hale geldiğini, bu noktada telsiz sistemlerinin hayati bir köprü görevi gördüğünü bildirdi.

Temmuz 2021'de meydana gelen ve Cumhuriyet tarihinin en büyük orman yangını olarak kayıtlara geçen Manavgat yangınında, TRAC ekiplerinin 10 gün boyunca alevler arasında arama-kurtarma ve söndürme birimlerine kesintisiz mobil telsiz desteği sağladığı hatırlatıldı.

YEREL YÖNETİMLERLE İŞBİRLİĞİ

Haberleşme altyapısının her koşulda ayakta kalabilmesi için çeşitli belediyelerle protokoller imzaladıklarını belirten Karakuzu, kurulan afet müdürlükleri ile ortak çalışmalar yürüttüklerini açıkladı. Bu kapsamda telsiz kullanımı ve acil afet haberleşmesi eğitimleri verilmeye başlandı. Kamu yararına çalışan ve bu alanda acil afet haberleşmesi hizmeti veren tek sivil toplum kuruluşu olan TRAC, sistemin kesintisiz sürmesi için kamu kurumlarının ve yerel yönetimlerin desteğine ihtiyaç duyduklarını duyurdu.

AFET ANINDA TELSİZ SİSTEMLERİ NEDEN KRİTİK?

Afet anlarında baz istasyonlarının hasar görmesi veya aşırı yoğunluk nedeniyle kilitlenmesi, arama kurtarma çalışmalarını doğrudan yavaşlatabiliyor. Radyo frekansları üzerinden bağımsız enerji kaynaklarıyla çalışan amatör telsiz sistemleri, hiçbir GSM altyapısına ihtiyaç duymadan birimler arası koordinasyonun devam etmesini sağlıyor. Orman yangını riskinin yüksek olduğu Alanya ve çevre ilçelerde de, afet müdahale ekiplerinin iletişim altyapısını güçlendirmeye yönelik bu tür adımlar kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.