İSKİ tarafından yapılan resmi duyuruya göre, İstanbul'da geniş çaplı bir su kesintisi planlanıyor. Ana isale hattında gerçekleştirilecek zorunlu altyapı çalışmaları sebebiyle kentin yedi ilçesinde su akışı geçici olarak durdurulacak.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığı bilgilere göre, kesinti 5 Ağustos 2026

Çarşamba günü saat 23.00'te başlayacak. Çalışmaların planlanan sürede tamamlanmasının ardından 6 Ağustos 2026

Perşembe günü saat 19.00 itibarıyla şebekeye yeniden su verilmesi hedefleniyor. Toplamda 20 saat sürecek olan bu durumdan Arnavutköy, Büyükçekmece, Çatalca, Eyüpsultan, Avcılar, Başakşehir ve Esenyurt ilçelerindeki belirli mahalleler etkilenecek.

ETKİLENECEK İLÇELER VE MAHALLELER

Avcılar bölgesinde Mustafa Kemal Paşa, Üniversite, Cihangir, Merkez, Firuzköy ve Yeşilkent mahallelerinde musluklardan su akmayacak. Başakşehir'de Bahçeşehir 1. Kısım ve Bahçeşehir 2. Kısım mahalleleri; Büyükçekmece'de ise Karaağaç Mahallesi kesinti listesinde yer alıyor. Çatalca'nın Nakkaş ve Bahşayiş, Eyüpsultan'ın ise Ağaçlı, Odayeri, Işıklar, İhsaniye ve Akpınar mahallelerine su verilemeyecek.

Kesintiden en çok etkilenecek ilçe olan Esenyurt'ta ise Koza, Aşık Veysel, Esenkent, Orhan Gazi, Turgut Özal, Namık Kemal, Saadetdere, Zafer, Akşemseddin, İncirtepe, Yunus Emre, İnönü, Üçevler, Fatih, Sultaniye, Balıkyolu, Yenikent, Çınar, Örnek, Süleymaniye, Selahaddin Eyyubi, Ardıçlı, Merkez, Talatpaşa, Pınar, Akevler ve Mehterçeşme mahalleleri 20 saat boyunca susuz kalacak.

KESİNTİ ÖNCESİ ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER NELER?

Uzun süreli bu kesinti öncesinde, bölge sakinlerinin günlük içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarını karşılayacak kadar suyu önceden depolamaları büyük önem taşıyor. Ayrıca, altyapı çalışmalarının seyri ve olası erken su verilme durumları için vatandaşların İSKİ'nin resmi iletişim kanallarını ve güncel duyurularını takip etmesi tavsiye ediliyor.