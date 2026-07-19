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Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde futbolcuların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ve tedavi süreçlerinin planlanan program doğrultusunda sürdüğünü bildirdi.

Hazırlık maçlarının ardından hafif ağrıları bulunan Yiğit Efe Demir'in, tedbir amacıyla bireysel çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

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Sporcu fıtığı ameliyatı geçiren Dorgeles Nene'nin bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Oyuncunun önümüzdeki dönemde kademeli olarak takım antrenmanlarına katılması hedefleniyor.

Tedavi sürecinin planlanandan daha olumlu ilerlediği belirtilen Vedat Muriqi'nin salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başladığı ifade edildi. Tecrübeli golcünün kısa süre içinde saha çalışmalarına geçmesinin planlandığı kaydedildi.

Kulüpten yapılan bilgilendirmede Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic'in son durumları şu şekilde açıklandı:

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