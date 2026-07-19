Kulüpten yapılan bilgilendirmede Vedat Muriqi, Dorgeles Nene, Diego Carlos, Yiğit Efe Demir ve Dominik Livakovic'in son durumları şu şekilde açıklandı:
Vedat Muriqi saha çalışmalarına hazırlanıyor
Tedavi sürecinin planlanandan daha olumlu ilerlediği belirtilen Vedat Muriqi'nin salonda bireysel kuvvet çalışmalarına başladığı ifade edildi. Tecrübeli golcünün kısa süre içinde saha çalışmalarına geçmesinin planlandığı kaydedildi.
Dorgeles Nene'nin dönüşü kademeli olacak
Sporcu fıtığı ameliyatı geçiren Dorgeles Nene'nin bireysel kuvvet çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Oyuncunun önümüzdeki dönemde kademeli olarak takım antrenmanlarına katılması hedefleniyor.
Diego Carlos takımla çalışmalara başladı
Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un bugünkü antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalıştığı açıklandı. Futbolcunun kısa süre içerisinde antrenmanların tamamına katılması bekleniyor.
Yiğit Efe Demir tedbir amaçlı bireysel çalışıyor
Hazırlık maçlarının ardından hafif ağrıları bulunan Yiğit Efe Demir'in, tedbir amacıyla bireysel çalışmalarına devam ettiği belirtildi.
Livakovic 2-3 hafta yok
Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in milli takım formasıyla çıktığı son karşılaşmada yaşadığı sakatlık nedeniyle tedavisine başlandığı açıklandı. Kulüp, deneyimli file bekçisinin yaklaşık 2 ila 3 hafta sahalardan uzak kalmasının beklendiğini duyurdu.
Fenerbahçe, yeni sezon öncesinde futbolcuların sağlık durumlarının yakından takip edildiğini ve tedavi süreçlerinin planlanan program doğrultusunda sürdüğünü bildirdi.