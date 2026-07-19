Trabzonspor'un yaptığı açıklamaya göre, Oulai'nin kesin transferi konusunda Fiorentina ile anlaşmaya varıldı.

Kulüpten yapılan bilgilendirmeye göre Trabzonspor, transfer kapsamında 26 milyon euro garanti ücret kazanacak. Anlaşmada ayrıca 4 milyon 61 euro tutarında performansa bağlı bonus maddesi de yer alıyor. Böylece transferin toplam bedeli 30 milyon 61 bin euroya ulaşabilecek.

Sonraki satıştan da pay alınacak

Trabzonspor, anlaşmaya ek olarak önemli bir maddeyi daha duyurdu. Buna göre bordo-mavili ekip, Oulai'nin gelecekte başka bir kulübe transfer edilmesi halinde elde edilecek net transfer gelirinin yüzde 10'unu alma hakkına sahip olacak.

Kulübün açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcumuz Christ Ravynel Inao Oulai'nin Fiorentina'ya kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre kulübümüz; 26.000.000 Euro garanti bedel ve 4.000.061 Euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam 30.000.061 Euro gelir elde edecektir. Ayrıca oyuncunun bir sonraki transferinden elde edilecek net bedelin %10'u kulübümüze ödenecektir."

Bu transfer, Trabzonspor tarihinin en yüksek bonservis gelirleri arasında yer alırken, kulübün kasasına önemli bir kaynak sağlamış oldu.