Yeni sezon planlaması kapsamında savunma hattını güçlendirmeyi hedefleyen Beşiktaş, aradığı stoperi Brezilya'da buldu. Siyah-beyazlı yönetim, Flamengo forması giyen deneyimli savunma oyuncusu Leo Pereira ile el sıkıştı.

beIN SPORTS'un aktardığına göre, 30 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 3+1 yıllık sözleşme üzerinden prensip anlaşmasına varıldı. Oyuncu cephesiyle tüm şartlarda anlaşan Beşiktaş yönetimi, transferi resmiyete dökmek için oyuncunun kulübü Flamengo ile bonservis bedeli üzerindeki pazarlıklarını yoğunlaştırdı. İki kulübün mali şartlarda ortak bir noktada buluşması halinde resmi imzaların kısa süre içinde atılması planlanıyor.

BONSERVİS SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Brezilya temsilcisiyle yürütülen görüşmelerde bonservis bedelinin detayları ve ödeme planı üzerinde duruluyor. Kulüplerin kesin olarak anlaşması durumunda deneyimli stoperin sağlık kontrolleri ve resmi sözleşme işlemleri için Türkiye'ye davet edileceği belirtiliyor.

LEO PEREIRA'NIN GÜNCEL PERFORMANSI NASIL?

31 Ocak 2020 tarihinden bu yana Flamengo kadrosunda yer alan 1.89 boyundaki stoper, fiziksel gücü ve istikrarlı grafiğiyle öne çıkıyor. Bu sezon takımıyla tüm kulvarlarda 27 resmi maça çıkan Pereira, toplam 2 bin 372 dakika sahada kalarak takımının savunmadaki temel direklerinden biri oldu. Söz konusu karşılaşmalarda savunmadaki asli görevinin yanı sıra hücuma da katkı vererek rakip fileleri 2 kez havalandırmayı başardı.