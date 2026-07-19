ABD'nin Miami kentindeki Miami Stadı'nda oynanan üçüncülük mücadelesi adeta gol düellosuna sahne oldu. Karşılaşmaya fırtına gibi başlayan İngiltere, henüz 3. dakikada Declan Rice'ın golüyle öne geçti. Baskısını sürdüren İngilizler, 18. dakikada Ezri Konsa'nın kafa golüyle farkı ikiye çıkardı.

İlk yarının yıldızı ise Bukayo Saka oldu. Başarılı futbolcu 37 ve 45+1. dakikalarda attığı gollerle takımını 4-0'lık üstünlüğe taşırken, İngiltere soyunma odasına tarihi bir avantajla girdi.

Fransa geri döndü ama yetmedi

İkinci yarıya dört oyuncu değişikliğiyle başlayan Fransa, oyunun seyrini değiştirmeyi başardı. 48. dakikada Kylian Mbappe'nin golüyle umutlanan Fransızlar, 54. dakikada Barcola'nın golüyle farkı ikiye indirdi.

dakikada yeniden sahneye çıkan Mbappe, skoru 4-3'e getirerek heyecanı zirveye taşıdı. Fransa beraberlik için yüklenirken İngiltere kritik anlarda hata yapmadı. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Bukayo Saka, hat-trick yaparken takımını da 5-3 öne geçirdi. Uzatma dakikalarında Dembele skoru 5-4'e taşısa da son sözü Jude Bellingham söyledi. Genç yıldız 90+8. dakikada attığı golle maçın sonucunu ilan etti: 6-4.

İngiltere tarihinde ilk kez üçüncü oldu

Bu sonuçla İngiltere, Dünya Kupası tarihinde ilk kez üçüncülük kürsüsüne çıkmayı başardı. Daha önce 1990 yılında İtalya'ya 2-1, 2018'de ise Belçika'ya 2-0 mağlup olan İngilizler, üçüncülük maçlarında ilk galibiyetini elde etti.

1966'da Dünya Kupası'nı kazanan Ada ülkesi, böylece son 60 yılın en başarılı Dünya Kupası performanslarından birine imza attı.

Mbappe, Messi'yi geride bıraktı

Fransa mağlup olsa da gecenin en önemli bireysel başarısı Kylian Mbappe'den geldi. Mücadelede iki gol atan Fransız yıldız, Dünya Kupası kariyerindeki gol sayısını 22'ye yükselterek 21 gollü Lionel Messi'yi geride bıraktı ve Dünya Kupası tarihinin en golcü futbolcusu unvanını elde etti.

Henüz 27 yaşında olan Mbappe, organizasyon tarihine adını altın harflerle yazdırmayı başardı.

Deschamps dönemi sona erdi

Karşılaşma aynı zamanda Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps için de veda maçı oldu. 2012 yılından bu yana Fransa'yı çalıştıran deneyimli teknik adam, görevine üçüncülük maçıyla nokta koydu.

Deschamps yönetimindeki Fransa, 2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluk yaşarken, 2022'de finale yükselmişti. Tecrübeli çalıştırıcı, 14 yıllık görev süresini Dünya Kupası dördüncülüğüyle tamamladı.

Tarihe geçen mücadele

İngiltere'nin 6-4 kazandığı karşılaşma, Dünya Kupası tarihinin en gollü üçüncülük maçı olarak kayıtlara geçti. Aynı zamanda 2026 FIFA Dünya Kupası'nın da en fazla gol atılan karşılaşması olan mücadele, uzun yıllar unutulmayacak futbol şölenlerinden biri olarak tarihteki yerini aldı.