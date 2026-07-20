Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bu yıl 28'incisi gerçekleştirilen Feslikan Yağlı Güreşleri'nde başpehlivanlık heyecanı sona erdi. Toplam 56 başpehlivanın er meydanına çıktığı organizasyonda, finalde rakibi Ali İhsan Batmaz'ı yenen Erkan Taş şampiyonluğa ulaştı.

Antalya Körfez gazetesinin aktardığı bilgilere göre, gün boyu kıyasıya mücadelelere sahne olan etkinlikte ilk turda 29 karşılaşma yapıldı. İkinci turda kura atlayan 4 ismin yanı sıra 12 güreş daha gerçekleştirilirken, son 16 turuyla birlikte heyecan doruğa ulaştı. Final müsabakası, Antalya Büyükşehir Belediyesi adına güreşen iki başarılı isim olan Erkan Taş ile Ali İhsan Batmaz'ı karşı karşıya getirdi. Başhakemliğini Kahraman Şişmanoğlu'nun üstlendiği zorlu final mücadelesini çangal oyunuyla kazanan Erkan Taş, altın kemeri boynuna taktı.

ZORLU RAKİPLERİ GERİDE BIRAKTI

Şampiyonluğa uzanan yolda zorlu eşleşmelerden geçen Erkan Taş, ilk turda Salih Dorum'u, ikinci turda ise Arif Akın'ı eledi. Üçüncü turda 'Sarı Fırtına' lakaplı İsmail Balaban'ı geçmeyi başaran Taş, çeyrek finalde İsmail Koç'a da şans tanımadı. Yarı finalde, organizasyonun bir önceki şampiyonu Enes Doğan ile karşılaşan başarılı güreşçi, bu kritik mücadeleyi de kazanarak adını finale yazdırdı.

KIRKPINAR'DAN FESLİKAN'A UZANAN BAŞARI SERİSİ

Son dönemde er meydanlarında gösterdiği performansla dikkat çeken Erkan Taş, Feslikan'daki bu zaferiyle başarılarına bir yenisini daha eklemiş oldu. Edirne'de düzenlenen 665. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde de finale yükselen ve Feyzullah Aktürk'ü mağlup ederek Türkiye'nin başpehlivanı unvanını alan Taş, aynı sezon içinde her iki önemli organizasyonda da zirvede yer alarak form grafiğini kanıtladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iki sporcusunun finaldeki mücadelesi güreşseverlerden büyük alkış alırken, organizasyon madalya ve kemer töreninin ardından tamamlandı.