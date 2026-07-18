A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB

Milletler Ligi (VNL) organizasyonunun Sırbistan'da gerçekleştirilen üçüncü hafta mücadelelerinde Slovenya ile karşı karşıya geldi. Belgrad Arena'nın ev sahipliği yaptığı zorlu karşılaşmada ay-yıldızlı ekip, parkeden 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Sözcü Gazetesi'nde yer alan habere göre, milliler maç boyunca başa baş bir mücadele sergilese de kritik anlarda rakibine üstünlük kuramadı. Karşılaşmanın setleri sırasıyla 22-25, 25-20, 21-25 ve 23-25'lik skorlarla sonuçlandı. Bu sonuçla Filenin Efeleri, Sırbistan etabındaki üçüncü sınavında fire vermiş oldu.

FİNALLER İÇİN GÖZLER İRAN MAÇINDA

Üçüncü etabın son karşılaşması, milli takımın turnuvadaki kaderini belirleyecek. Ay-yıldızlılar, yarın Türkiye saati ile 14.00'te İran karşısına çıkacak. Bu kritik müsabaka, takımın organizasyon tarihindeki konumu açısından büyük önem taşıyor.

VNL FİNALLERİ NEDEN ÖNEMLİ?

A Milli Erkek Voleybol Takımı, İran engelini kayıpsız geçmesi durumunda tarihinde ilk defa VNL Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazanacak. Uluslararası voleybol takviminin en prestijli organizasyonlarından biri olan Milletler Ligi'nde finallere kalmak, dünya sıralamasındaki puan durumu ve gelecek uluslararası turnuvalardaki eşleşmeler için de belirleyici bir rol oynuyor.