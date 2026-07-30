Alanya Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik desteklerini sürdürüyor. Alanya Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü’nün destekleri ve hayırsever Eczacı Onur Şimşek’in katkılarıyla Taşbaşı Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuklu Metin ailesi için hazırlanan konteyner ev teslim edildi. Ev tesliminde Alanya Belediye Başkan Danışmanı Nazmi Zavlak, Belediye Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu, Taşbaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Erat, hayırsever Eczacı Onur Şimşek ile mahalle sakinleri yer aldı.

HAYIRSEVER ŞİMŞEK: "OLAN OLMAYANA VERECEK" ANLAYIŞLA YOLA ÇIKTIK

Hayırsever Eczacı Onur Şimşek, ihtiyaç sahibi ailelere destek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, “Şükürler olsun, böyle anlamlı bir çalışmada yeniden bir araya geldik. ‘Olan olmayana verecek’ anlayışıyla çıktığımız bu yolda elimizden geldiğince ihtiyaç sahibi ailelerimizi sevindirmeye çalışıyoruz. Başta Alanya Belediye Başkanımız Sayın Osman Tarık Özçelik olmak üzere başkan yardımcılarımıza ve emeği geçen tüm belediye personeline teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.” dedi.

YUNUSOĞLU: HAYIRSEVERİMİZE TEŞEKKÜR EDERİZ

Belediye Meclis Üyesi İrem Yunusoğlu ise Alanya Belediyesi’nin sosyal yardımlarına aralıksız devam ettiğini ifade ederek, “Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde ihtiyaç sahibi vatandaşımıza konteyner ev teslimini gerçekleştirdik. Bu anlamlı desteği sağlayan hayırseverimiz Eczacı Onur Şimşek’e teşekkür ediyoruz. Belediyemiz, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecek.” diye konuştu.

MUHTAR ERAT: ÇOCUKLAR GÜLEBİLİYORSA BİZ DE GÜLÜYORUZ

Taşbaşı Mahalle Muhtarı Mustafa Erat da desteklerinden dolayı Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik ile hayırsever Onur Şimşek’e teşekkür ederek, “Sayın Başkanımız Osman Tarık Özçelik’in öncülüğünde mahallemize konteyner ev kazandırıldı. Onur Şimşek'ten Allah razı olsun. Bu çocuklar gülebiliyorsa biz de gülebiliyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.