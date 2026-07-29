Avrupa Komisyonu, birlik genelinde yaşanan konut sıkıntısına çözüm bulmak amacıyla kısa süreli kiralama platformlarına yönelik yeni kısıtlamalar getirmeye hazırlanıyor. Bloomberg'in aktardığı habere göre, eylül ayında duyurulması beklenen düzenleme ile yerel yönetimlerin turistik amaçlı kiralamaları sınırlandırma yetkisi yasal güvence altına alınacak.

Mülk sahipleri ve işletmeciler, kısıtlama kararlarına karşı genellikle Avrupa Birliği iç pazar kurallarını gerekçe göstererek davalar açıyordu. Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen tarafından açıklanması planlanan Uygun Fiyatlı Konut Yasası, açılan bu davalara karşı belediyelerin elini güçlendirecek ortak bir metodoloji sunmayı hedefliyor.

YEREL YÖNETİMLERE HUKUKİ DAYANAK

Düzenlemenin temelini, 2020 yılında Paris'te görülen emsal bir dava oluşturuyor. Söz konusu davada, kamu yararının açıkça kanıtlanması durumunda tek pazar kurallarının aşılabileceğine hükmedilmişti. Komisyon yetkilileri, yeni çerçevenin kısıtlayıcı önlemlerin sorunun boyutuyla orantılı şekilde uygulanmasını sağlayacağını bildirdi.

AVRUPA'DA KONUT KRİZİNİN BOYUTU NE?

AB istatistik kurumu Eurostat verilerine göre, Avrupa genelindeki konut stokunun yaklaşık yüzde 20'si birincil ikametgah olarak kullanılmıyor. 2025 yılında yayımlanan Eurobarometer anketi ise şehirlerde yaşayanların yarısından fazlasının uygun fiyatlı konut eksikliğini işsizlikten daha acil bir kriz olarak gördüğünü ortaya koydu.

Gelişmeler üzerine açıklama yapan bir Airbnb sözcüsü, konut krizinin yapısal çözümler gerektirdiğini savundu. Sözcü, Barselona ve Amsterdam gibi şehirlerdeki genel kısıtlamaların yerel konut piyasasını iyileştirmediğini öne sürdü.