ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısının ardından politika faizine ilişkin kararını açıkladı.

Yapılan açıklamada, politika faizinin beklentiler doğrultusunda yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulduğu bildirildi.

Fed, böylece para politikasında mevcut duruşunu koruma kararı aldı.

KEVIN WARSH BAŞKANLIĞINDA İLK TOPLANTI

Karar, Fed Başkanı Kevin Warsh'un göreve gelmesinin ardından başkanlık ettiği ilk para politikası toplantısında alındı.

FOMC üyelerinin faiz kararını oy birliğiyle kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, bankacılık sisteminde yeterli rezerv bulundurulmasına yönelik mevcut politikanın sürdürüleceği ifade edildi.

EKONOMİK BÜYÜMEYE VURGU YAPILDI

Fed'in değerlendirmesinde, küresel belirsizliklere rağmen ABD ekonomisinin dirençli yapısını koruduğu belirtildi.

Özellikle Orta Doğu'da devam eden çatışmaların ekonomik görünüm üzerindeki belirsizliği artırdığına dikkat çekilirken, buna rağmen ekonomik faaliyetlerin sağlam bir hızda büyümeyi sürdürdüğü aktarıldı.

PİYASALAR FED'İN MESAJLARINI YAKINDAN İZLİYOR

Fed'in faiz kararları, küresel finans piyasaları açısından büyük önem taşıyor.

Özellikle doların seyri, gelişmekte olan ülke piyasaları, emtia fiyatları ve uluslararası sermaye hareketleri, Fed'in gelecek döneme ilişkin vereceği mesajlardan doğrudan etkileniyor.

Analistler, bundan sonraki süreçte enflasyon, istihdam verileri ve küresel jeopolitik gelişmelerin Fed'in para politikası kararlarında belirleyici olacağını değerlendiriyor.