BES-AR (Büro Emekçileri Sendikası Araştırma Merkezi) tarafından yayımlanan Haziran 2026 verilerine göre, Türkiye genelinde dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 119 bin 344 lira olarak hesaplandı. Aynı dönem için sadece sağlıklı beslenmeyi ifade eden açlık sınırı ise 48 bin 43 liraya yükseldi.

Raporda, bekar bir çalışanın aylık yaşam maliyetinin 77 bin 197 lira olduğu aktarıldı. Gıda, giyim, kira, elektrik, su, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi temel ihtiyaçların toplam maliyetini yansıtan yoksulluk sınırı rakamları, hanelerin bütçe yükünü ortaya koydu.

BÜYÜKŞEHİRLERDE BARINMA KRİZİ BÜYÜYOR

BES-AR açıklamasında, özellikle büyükşehirlerde görev yapan kamu emekçilerinin yaşadığı barınma sorununa dikkat çekildi. Memurların maaşlarının yüzde 75 ila 80'ini yalnızca kira giderlerine ayırmak zorunda kaldığı bildirildi.

MEMURLAR NEDEN ÖĞRENCİ EVİ MODELİNE GEÇİYOR?

Artan kira ve fatura maliyetleri nedeniyle, kamu çalışanlarının tıpkı öğrenciler gibi üç veya beş kişi bir araya gelerek aynı evi paylaşmak zorunda kaldığı ifade edildi. Açıklamanın devamında, tüm kamu emekçileri, asgari ücretliler ve emekliler için insanca yaşanabilir bir temel ücret düzenlemesinin acil bir ihtiyaç olduğu vurgulandı.