​Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Alanya İlçe Örgütü, partinin geleceğine dair önemli kararların ve duruşun sergilendiği kritik bir toplantı gerçekleştirdi. İl delegelerinin katılımıyla yapılan toplantıda, partinin mevcut durumu ve önümüzdeki dönemin yol haritası masaya yatırıldı.

​ÖZGÜR ÖZEL'E TAM DESTEK

​Toplantının ardından gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan CHP Alanya İlçe Başkanı Bülent Kandemir, partinin geleceğinin mahkeme koridorlarında aranamayacağını vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleceğinin üyelerin ve delegelerin iradesiyle şekilleneceğine inandıklarını belirten Kandemir, seçilmiş Genel Başkan Özgür Özel’in liderliğinde başlayan değişim mücadelesinin sonuna kadar arkasında olduklarını ifade etti.

​KİŞİSEL HESAPLAR UMUTLARIN ÖNÜNE GEÇEMEZ

​Açıklamasında birlik ve beraberlik mesajı veren Kandemir, hiçbir kişisel hesabın, milyonlarca CHP'linin umutlarından daha değerli olmadığını dile getirdi. Bugün asıl ihtiyaç duyulan şeyin geçmiş tartışmalar değil; örgütün sesine kulak vermek, halkın beklentilerine odaklanmak ve iktidar yürüyüşünü büyütmek olduğunu belirtti.

​Alanya İlçe Örgütü olarak net bir tavır sergilediklerinin altını çizen Kandemir, örgütün iradesinin, üyelerin kararının ve değişim talebinin yanında durmaya devam edeceklerini söyledi. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden iç tartışmalara mahkûm etmek isteyenlere karşı kararlılıkla mücadele edeceklerini vurgulayan Kandemir, birlik içinde hareket edeceklerini belirterek, "Alanya İlçe Örgütü olarak tavrımız nettir: Örgütün iradesinin, üyelerin kararının ve değişim talebinin yanındayız. Cumhuriyet Halk Partisi'ni yeniden iç tartışmalara mahkûm etmek isteyenlere karşı birlik içinde mücadelemizi sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi