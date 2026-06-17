Türkmenistan'da 2018 yılında yürürlüğe giren trafik düzenlemesi, ülke genelinde renkli otomobil kullanımını tamamen ortadan kaldırdı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, başkent Aşkabat'ta başlatılıp tüm ülkeye yayılan kural gereği, trafikteki renkli araçlar toplatılarak sahipleri tarafından beyaza boyatılmak zorunda bırakıldı.

Bu uygulamanın temelinde, dönemin Cumhurbaşkanı Gurbanguly Berdimuhamedov'un beyaz renge atfettiği özel anlamlar yatıyor. Beyazın şans ve saflık getirdiğine, diğer renklerin ise olumsuz enerji taşıdığına inanan Berdimuhamedov'un bu kararı, ülkenin eski lideri Saparmurat Türkmenbaşı'nın takvim isimlerini değiştirmesi gibi sıra dışı yönetim adımlarının bir uzantısı olarak görülüyor.

AŞKABAT'IN BEYAZ MERMER ESTETİĞİ

Kararın özellikle başkent Aşkabat'ta katı bir şekilde uygulanmasının mimari bir boyutu da bulunuyor. Dünyada en çok beyaz mermer binaya sahip şehir unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na giren Aşkabat'ta, trafikteki araçların da bu bembeyaz şehir vizyonuyla uyumlu olması hedeflendi. Bu estetik kaygı, vatandaşların günlük yaşamına doğrudan yansıyan yasal bir zorunluluğa dönüştü.

EKONOMİK KÜLFET VE BOYA KRİZİ NASIL ÇÖZÜLÜYOR?

Düzenlemenin halka yansıması ise ciddi bir mali tablo ortaya çıkardı. Araçları beyaza boyatmanın maliyeti, ülkede ortalama bir vatandaşın yaklaşık bir yıllık maaşına denk geliyor. Artan talep nedeniyle iç piyasada beyaz boya stokları tükenirken, Çin ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden ithal edilen boyaların fiyatları iki katına ulaştı. Özellikle taşımacılık yaparak geçimini sağlayan taksi şoförleri, uzun süren boyama işlemleri yüzünden haftalarca çalışamayarak gelir kaybı yaşadı.