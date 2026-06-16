TÜRKİYE'DE BİR İLK ANTALYA'DA HAYATA GEÇİRİLDİ

Türkiye'nin en yoğun turizm merkezlerinden biri olan Antalya'da çevre ve sürdürülebilirlik odaklı yeni bir uygulama hayata geçirildi. Fraport TAV Antalya Havalimanı'nda kurulan depozito iade makineleri (DİM) yolcuların kullanımına açıldı.

Yeni sistemle birlikte Antalya Havalimanı, Türkiye'de depozito iade sistemini uygulayan ilk havalimanı unvanını aldı. Uygulama sayesinde yolcular, kullandıkları depozitolu içecek ambalajlarını kolay ve hızlı şekilde geri dönüşüm sistemine dahil edebilecek.

Antalya'nın her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırladığı düşünüldüğünde, uygulamanın çevresel etkisinin önemli ölçüde hissedilmesi bekleniyor.

ÜÇ FARKLI NOKTADA HİZMET VERİYOR

Antalya'da COP31 hazırlıkları kapsamında yürütülen çalışmalar doğrultusunda, Depozito Bilgi Yönetim Sistemi çerçevesinde planlanan iade noktalarının kurulumu tamamlandı.

Depozito iade makineleri, yolcu yoğunluğunun en yüksek olduğu üç ayrı noktada hizmet vermeye başladı:

2'nci Dış Hatlar Terminali

İç Hatlar Terminali

VIP Terminali

Bu alanlara yerleştirilen makineler sayesinde yolcular, plastik şişe, cam şişe ve alüminyum kutuları kolaylıkla sisteme teslim edebilecek.

GERİ KAZANIM ORANININ ARTIRILMASI HEDEFLENİYOR

Yeni uygulamanın temel hedeflerinden biri, depozitolu ambalajların geri kazanım oranını yükseltmek ve atık miktarını azaltmak.

Özellikle havalimanları gibi yüksek yolcu sirkülasyonunun bulunduğu alanlarda oluşan tek kullanımlık ambalaj atıklarının kontrol altına alınması, sürdürülebilir çevre politikaları açısından büyük önem taşıyor.

Yetkililer, sistem sayesinde döngüsel ekonomi modelinin desteklenmesini ve geri dönüşüm kültürünün daha geniş kitlelere yayılmasını amaçlıyor.

YOLCULARDA ÇEVRE BİLİNCİ OLUŞTURULMASI AMAÇLANIYOR

Uygulama yalnızca atık yönetimini değil, aynı zamanda yolcular arasında çevre bilincinin artırılmasını da hedefliyor.

Antalya Havalimanı'nı kullanan milyonlarca yolcu, seyahatleri sırasında depozitolu ambalajlarını sisteme dahil ederek geri dönüşüm sürecine doğrudan katkı sağlayabilecek.

Bu sayede sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının günlük hayatın bir parçası haline gelmesi ve çevre dostu uygulamaların görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

COP31 SÜRECİNE KATKI SAĞLAMASI BEKLENİYOR

Hayata geçirilen sistemin, Fraport TAV Antalya Havalimanı'nın sürdürülebilirlik stratejilerine önemli katkı sunması bekleniyor.

Ayrıca Antalya'da yürütülen COP31 hazırlıkları kapsamında iklim değişikliğiyle mücadele ve kaynak verimliliği konularında farkındalık oluşturulması da amaçlanıyor.

Turizm kenti Antalya'nın uluslararası görünürlüğü dikkate alındığında, uygulamanın Türkiye'nin çevre ve sürdürülebilirlik alanındaki dönüşümüne örnek teşkil etmesi bekleniyor.

Özellikle yoğun yaz sezonunda milyonlarca yolcunun kullanacağı sistemin, geri dönüşüm alışkanlığının yaygınlaşmasına önemli katkı sağlaması öngörülüyor.