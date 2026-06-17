TÜRKİYE Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonları İşletmecileri Federasyonu, mesleki eğitimin güçlendirilmesi ve sektörde nitelikli iş gücünün artırılması amacıyla önemli bir adım attı. Federasyon, stajyer öğrencilere yönelik devlet katkısının yeniden hayata geçirilmesi talebiyle Türkiye genelinde imza kampanyası başlattı.

'YETİŞMİŞ İNSAN İHTİYACI ARTIYOR'

Kampanyaya destek veren Alanya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Ali İhsan Özdemir, berberlik, kuaförlük ve güzellik sektörlerinde yetişmiş insan kaynağı ihtiyacının her geçen gün arttığını belirterek, stajyerlere sağlanan devlet desteğinin yeniden uygulanmasının hem öğrenciler hem de işletmeler açısından büyük önem taşıdığını söyledi. Özdemir, meslek liselerinde eğitim gören gençlerin sektörün geleceğini oluşturduğunu vurgulayarak, “Daha önce uygulanan devlet katkısı sayesinde işletmelerimiz stajyer istihdamında daha rahat hareket edebiliyor, öğrencilerimiz ise mesleklerini öğrenirken ekonomik destek alabiliyordu. Desteğin kaldırılmasıyla birlikte birçok işletme stajyer çalıştırmakta zorlanmaya başladı. Mesleki eğitimin güçlenmesi, gençlerimizin iş hayatına daha donanımlı hazırlanması ve sektörümüzün sürdürülebilirliği için devlet katkısının yeniden hayata geçirilmesi gerekiyor” dedi.

'DESTEK GERİ GETİRİLSİN'

Artan işletme maliyetleri ve ekonomik şartların esnaf üzerindeki yükünü artırdığına dikkat çeken Özdemir, stajyer desteğinin yeniden sağlanmasının sektöre önemli bir katkı sunacağını ifade etti. Türkiye genelinde sürdürülen imza kampanyasıyla, stajyer ücretlerine yönelik devlet katkısının yeniden uygulanması konusunda ilgili kurumlara güçlü bir talebin iletilmesi hedefleniyor. Sektör temsilcileri, hem gençlerin meslek edinmesini teşvik edecek hem de işletmelerin üzerindeki mali yükü hafifletecek desteğin en kısa sürede geri getirilmesini bekliyor. Federasyon ve sektör temsilcileri, “Mesleğin geleceği için stajyere destek şart” çağrısıyla tüm esnaf ve vatandaşları kampanyaya destek vermeye davet etti.

Muhabir: Gülser YİĞİT