Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Alanya İlçe Başkanı Hasan Cantürk, görevi devralmasının ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Cantürk, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdir ve tensipleriyle kendisine tevdi edilen ilçe başkanlığı görevini büyük bir onur, sorumluluk ve dava bilinciyle üstlendiğini ifade etti.

Açıklamasında bugüne kadar parti teşkilatının farklı kademelerinde görev alan tüm dava arkadaşlarına teşekkür eden Cantürk, MHP'de görevlerin geçici olduğunu, asıl önemli olanın teşkilatın birliği, ülkülerin devamlılığı ve davanın bekası olduğunu vurguladı.

“TEŞKİLATIMIZI OMUZ OMUZA KONGREYE GÖTÜRECEĞİZ”

Önümüzdeki süreçte tüm enerjilerini teşkilatın birlik ve beraberliği için harcayacaklarını belirten Hasan Cantürk, yönetim kurulu üyeleri, mahalle başkanları ve teşkilat mensuplarıyla birlikte ilçe kongresine hazırlanacaklarını söyledi.

Cantürk, “Bütün gayretimiz; teşkilatımızın ruhuna yakışır şekilde yönetim kurulu üyelerimiz, mahalle başkanlarımız, ülküdaşlarımız ve dava arkadaşlarımızla omuz omuza teşkilatımızı ilçe kongremize götürmek olacaktır” ifadelerini kullandı.

İLÇE BAŞKAN ADAYI İL BAŞKANLIĞI TARAFINDAN AÇIKLANACAK

Hasan Cantürk, ilçe kongresi öncesinde ilçe başkan adayının, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdir ve tensipleri doğrultusunda MHP Antalya İl Başkanlığı tarafından kamuoyuna duyurulacağını belirtti.

Teşkilatın tüm kademeleriyle birlikte açıklanacak aday etrafında kenetleneceklerini ifade eden Cantürk, örnek bir kongre süreci yürütmeyi hedeflediklerini kaydetti.

“ÖLÇÜMÜZ ŞAHISLAR DEĞİL DAVADIR”

Açıklamasında MHP'nin temel anlayışına da değinen Cantürk, “Bizler için ölçü; şahıslar değil dava, makamlar değil hizmettir” dedi.

Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” sözünü hatırlatan Cantürk, Alanya'da MHP'yi ülkücü şuur ve duruşla temsil etmeye devam edeceklerini ifade etti.

TEŞKİLATA VE ALANYA'YA HAYIRLI OLMASI TEMENNİSİNDE BULUNDU

Hasan Cantürk, ilçe yönetim kurulu toplantısında alınan kararların teşkilata, davaya ve Alanya'ya hayırlı olması temennisinde bulundu.

MHP Alanya İlçe Başkanlığı'nda kongre sürecine ilişkin gelişmelerin önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor.