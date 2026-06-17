​GÖREVE GETİRİLDİĞİMİZ GÜNDEN BERİ ÇALIŞTIK

​25.08.2022 tarihinde yapılan atama ve 9 Eylül 2023 kongresi ile göreve getirildik. Atama ve kongre tarihinden itibaren Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in talimatları doğrultusunda çalışmalarımızı başlattık. 25.08.2022 tarihinden itibaren toplumun cenaze, taziye, düğün, açılışlar ve tüm sosyal konularında partimizi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Hemşehrilerimizin kamu kurum ve kuruluşlarında yapabileceğimiz tüm konularda elimizden gelen katkıyı yapmaya çalıştık.

​TÜM YÖNETİCİ ARKADAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

​Yönetim kurulu üyelerimizle birlikte toplumun tüm kesimlerine ulaşmaya çalıştık. Tüm yönetici arkadaşlarımıza katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum. KAÇEP yöneticilerimize çok teşekkür ediyorum. Belediye meclis üyelerimize, Genç Bozkurtlarımıza, mahalle başkanlarımıza ve sandık görevlilerimize çok teşekkür ediyorum. Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey’in şahsıma tevdi ettiği ve ifa etmekten onur ve gurur duyduğum 15.06.2026 MHP Alanya İlçe Başkanlığı görevim sonlanmış bulunmaktadır.

​Liderimizin, “Önce ülkem ve milletim, sonra partim ve ben” anlayışı, inanmışlığımızın tezahürüdür. Varsa hakkım, benden yana helaldir. Sizler de hakkınızı helal edin. Allah’a emanet olun. Saygılarımla ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi