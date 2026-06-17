Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından verilen kuruluş izniyle, Türkiye finans sektörüne yeni bir kurum eklendi. Resmi Gazete'nin 17 Haziran 2026 tarihli sayısında yayımlanan 11470 sayılı karara göre, perakende zinciri BİM grubunun öncülüğünde hayata geçirilen Dost Katılım Bankası A.Ş.'nin resmi kuruluş aşaması tamamlandı.

Kurumun ortaklık yapısı incelendiğinde, dışarıdan bağımsız bir yatırımcının bulunmadığı görülüyor. Yeni katılım bankasının kurucu sermayedarlarının tamamı halihazırda BİM ekosistemi içinde faaliyet gösteren iştiraklerden oluşuyor. Bankacılık Kanunu gerekliliklerini yerine getiren şirket, gerekli incelemelerin ardından faaliyet için ilk yasal engeli aşmış oldu.

KURUCU ŞİRKETLERİN GÖREV DAĞILIMI

Finans kuruluşunun temelini oluşturan beş farklı şirket bulunuyor. BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. ana aktör konumundayken, grubun yurt dışı yatırımlarını yönetmek üzere 2019 yılında faaliyete geçen Dost Global Danışmanlık A.Ş. de ortaklar arasında yer alıyor. Üretim ve tedarik zincirinde görev alan Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Eskişehir merkezli bisküvi tesislerini işletiyor. Temel gıda ürünlerinin paketleme operasyonlarını yürüten GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Temmuz 2024 itibarıyla endüstriyel atık yönetimi için kurulan Desto Atık Yönetimi A.Ş., bankanın diğer kurucu ortaklarını oluşturuyor.

PERAKENDEDEN FİNANSA GEÇİŞ NE ANLAMA GELİYOR?

Perakende devlerinin kendi finansal kuruluşlarını kurması, son yıllarda tedarik zinciri finansmanını kolaylaştırmak ve maliyetleri düşürmek amacıyla atılan stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Yüzlerce tedarikçisi ve milyonlarca günlük müşterisi bulunan büyük pazar oyuncuları, katılım bankacılığı modeliyle ekosistemleri içindeki nakit akışını doğrudan yönetme imkanına kavuşuyor. Bu model, hem tedarikçilere yönelik finansman süreçlerini hızlandırıyor hem de grubun finansal operasyonlarını tek merkezde toplamasına zemin hazırlıyor.

BDDK onayının ardından Dost Katılım Bankası'nın fiziki şubeleşme stratejisi ve bankacılık faaliyetlerine başlama takvimi ilerleyen dönemde netleşecek. Şirketin müşteri kabulüne başlayabilmesi için yasal mevzuat kapsamındaki faaliyet izni süreçlerini de ayrıca tamamlaması gerekiyor.