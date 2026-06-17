Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde açıklamalarda bulunan ALKÜ Rektörü ve ÖSYM Alanya Sınav Koordinatörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, sınava katılacak tüm adaylara başarı dileklerini iletti.

Bu yıl Alanya'da düzenlenecek YKS oturumlarında Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) 8 bin 934, Alan Yeterlilik Testleri'ne (AYT) 5 bin 994 ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) bin 498 aday katılacak.

Türkdoğan, Alanya'nın eğitim ve sınav altyapısında önemli bir seviyeye ulaştığını belirterek, son yıllarda yürütülen çalışmaların karşılığını aldıklarını ifade etti.

“ANTALYA'YA GİTME ZORUNLULUĞU ORTADAN KALKTI”

ÖSYM sınav merkezi altyapısının güçlendirilmesi için yoğun çaba gösterdiklerini belirten Türkdoğan, gençlerin ve ailelerinin üniversite sınavları için Antalya'ya gitme zorunluluğunun sona ermesinden memnuniyet duyduklarını söyledi.

Türkdoğan, “Alanya'nın eğitim alanındaki gelişimine katkı sağlayacak her adımı büyük bir kararlılıkla destekledik. Şehrimizde ÖSYM sınavlarının daha kapsamlı şekilde yapılabilmesi ve sınav merkezi altyapısının güçlendirilmesi adına yoğun çaba gösterdik. Bugün geldiğimiz noktada gençlerimizin ve ailelerinin sınavlara katılabilmek için Antalya'ya gitme zorunluluğunun ortadan kalkmış olmasından büyük memnuniyet duyuyoruz” dedi.

Ayrıca Alanya'nın yalnızca yükseköğretim alanında değil, ulusal sınav organizasyonları açısından da önemli bir merkez haline geldiğini vurguladı.

TOPLAM 854 SALON KULLANILACAK

Bu yıl YKS kapsamında Alanya'da toplam 57 binada 854 salonda sınav gerçekleştirilecek.

TYT: 31 bina, 493 salon

AYT: 19 bina, 300 salon

YDT: 7 bina, 61 salon

Üç oturum boyunca yaklaşık 2 bin görevli, sınav organizasyonunun sorunsuz şekilde yürütülmesi için görev yapacak.

Türkdoğan, öğrencilerin kendi şehirlerinde sınava girmelerinin önemli bir avantaj sağladığını belirterek, “Öğrencilerimizin Antalya'ya gitmek zorunda kalmadan, sınav sabahı ulaşım stresi yaşamadan, ailelerinden uzak kalmadan ve ilave maliyetlerle karşılaşmadan kendi şehirlerinde sınava girebilmeleri önemli bir kazanımdır. Bu durum gençlerimizin sınava daha rahat ve motive şekilde hazırlanmalarına katkı sağlamaktadır” ifadelerini kullandı.

GAZİPAŞA'DA İLK KEZ YKS HEYECANI YAŞANACAK

Bu yıl bir ilke daha imza atılarak ÖSYM Alanya Sınav Koordinatörlüğü'ne bağlı Gazipaşa Sınav Merkezi'nde de ilk kez YKS oturumları gerçekleştirilecek.

Böylece Gazipaşalı öğrenciler, başka ilçelere gitmek zorunda kalmadan kendi ilçelerinde sınava girme imkanı elde edecek.

Gazipaşa'da;

TYT'ye 1.350 aday,

AYT'ye 951 aday katılacak.

Türkdoğan, Alanya'da oluşturulan güçlü sınav merkezi altyapısının bölge geneline hizmet etmeye başladığını belirtti.

Gazipaşa'da sınavların hayata geçirilmesinde emeği geçen Önceki Dönem Dışişleri Bakanı ve Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu ile ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy'a teşekkür etti.

TÜM ADAYLARA BAŞARI MESAJI VERDİ

Alanya'nın eğitim kenti kimliğinin her geçen gün güçlendiğini vurgulayan Türkdoğan, üniversiteler, kamu kurumları ve paydaşların iş birliğiyle eğitim altyapısının gelişmeye devam ettiğini söyledi.

YKS'ye girecek öğrencilere başarı dileyen Türkdoğan, “Gençlerimizin uzun bir hazırlık sürecinin ardından emeklerinin karşılığını alacaklarına inanıyorum. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor, sonuçların kendileri ve aileleri için hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.