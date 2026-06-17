Olay, Gaziantep'in İslahiye ilçesine bağlı Atatürk Mahallesi TOKİ Konutları'nda öğle saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, annesi Saniye Yaşar'a (61) telefonla ulaşamayan kızı, durumdan şüphelenerek eve gitti.

Kapıyı açarak içeri giren genç kadın, annesini salonun içerisinde yerde hareketsiz halde buldu. Bunun üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Saniye Yaşar, acil serviste tedavi altına alındı.

İki çocuk annesi Yaşar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

BAŞINDAN TEK KURŞUNLA VURULDUĞU BELİRLENDİ

Polis ekipleri olayın yaşandığı evde detaylı inceleme yaptı.

İlk incelemelerde Saniye Yaşar'ın başından tek kurşunla vurulduğu tespit edildi.

Yaşar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

POLİS ÇOK YÖNLÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Polis ekipleri, olayın nasıl gerçekleştiğinin ve silahın kullanımına ilişkin tüm ihtimallerin değerlendirilmesi için geniş çaplı çalışma başlattı.

Olay yerindeki deliller incelenirken, çevrede bulunan güvenlik kameraları ve tanık ifadeleri de araştırılıyor.

Soruşturmanın sonuçlanmasının ardından olayın kesin nedeni netlik kazanacak.