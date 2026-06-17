Antalya'da 2016 yılında 1 milyar 720 milyon lira yatırımla inşa edilen EXPO 2016

Fuar Alanı, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Zirvesi (COP31) için yeniden yapılandırılıyor.

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Kasım 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek dev organizasyon öncesinde, alandaki mevcut yapıların bir kısmı yıkılarak yeni inşaat faaliyetlerine hız verildi.

Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığına göre, alanın batı kesimindeki yapılar tamamen temizlenerek düzleştirildi. Hafriyat kamyonlarının aralıksız çalıştığı bölgede geniş toprak zeminler ortaya çıkarken, merkez kısımda ise yeni çelik konstrüksiyonlar ve demir direkler yükselmeye başladı. Zirve boyunca kullanılacak yeni organizasyon alanları için kazık sistemleri üzerine kaplamalar yapılıyor.

300 DÖNÜMLÜK TARIM ARAZİSİ OTOPARK OLUYOR

Zirveye katılması beklenen 80 binden fazla yerli ve yabancı misafirin lojistik ihtiyaçları için altyapı çalışmaları da genişletildi. EXPO sahasının bitişiğinde yer alan yaklaşık 300 dönümlük tarım arazisinde devasa bir otopark düzenlemesi yürütülüyor.

COP31 ANTALYA İÇİN NE İFADE EDİYOR?

Dünyanın en büyük iklim ve çevre organizasyonlarından biri olan COP zirveleri, ev sahibi şehirlere ciddi bir uluslararası prestij ve turizm hareketliliği sağlıyor. Beklenen 80 bin katılımcının, Kasım 2026 döneminde Antalya ve çevresindeki konaklama, ulaşım ve hizmet sektörlerine doğrudan ekonomik katkı yaratması öngörülüyor.

VALİ ŞAHİN'DEN YERİNDE İNCELEME

Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin, şantiye alanına dönüşen EXPO 2016 sahasında incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Daha önceki açıklamalarında alan için "Adeta talih kuşu kondu" ifadelerini kullanan Vali Şahin'in yanı sıra, Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da COP31

Başkanlığı görevini yürütecek. Sürecin ilerleyen aylarda daha da hızlanması bekleniyor.