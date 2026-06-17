Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde bulunan Karain Havaalanı ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleştirilen eğitim uçuşu sırasında korku dolu anlar yaşandı.

Türk Hava Kurumu bünyesinde pilotaj eğitimi alan bir öğrenci, tek başına gerçekleştirdiği eğitim uçuşunun ardından iniş sırasında sert temas yaptı.

Sert inişin ardından eğitim uçağı pist üzerinde ilerleyerek pist dışına çıktı.

PİLOT ADAYI KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Olayda sevindirici gelişme, pilot adayının herhangi bir yara almadan kurtulması oldu.

İhbar üzerine bölgede görevli ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alırken, pilot adayının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmaması olası bir faciayı önledi.

UÇAKTA HAFİF HASAR OLUŞTU

Yaşanan olay nedeniyle eğitim uçağında hafif çaplı maddi hasar meydana geldi.

İlk teknik kontrollerin ardından uçak, detaylı inceleme yapılmak üzere hangara çekildi.

Hasarın boyutunun yapılacak teknik değerlendirmeler sonrasında netleşmesi bekleniyor.

HAVACILIK EĞİTİMLERİNDE GÜVENLİK PROSEDÜRLERİ UYGULANIYOR

Pilotaj eğitimlerinde öğrenciler, belirli eğitim aşamalarını tamamladıktan sonra eğitmen onayıyla tek başına uçuş gerçekleştirebiliyor.

Bu süreçlerde uluslararası havacılık standartları ve güvenlik prosedürleri uygulanıyor.

Benzer olaylar, eğitim süreçlerinin doğal risk analizleri kapsamında detaylı olarak inceleniyor.

OLAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Yetkililer tarafından olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı.

Teknik ve operasyonel değerlendirmelerin ardından sert inişe neden olan unsurların netleşmesi bekleniyor.

Karain Havaalanı ve Eğitim Merkezi, Antalya'da havacılık ve pilotaj eğitimlerinin yürütüldüğü önemli merkezler arasında yer alıyor.