CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ettiğini Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na bildirdi.

Özdemir, Meclis Başkanlığı'na sunduğu istifa dilekçesinde, “Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim” ifadelerini kullandı.

MECLİS KAYITLARI GÜNCELLENDİ

İstifanın ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin resmi internet sitesinde yer alan milletvekili bilgileri de güncellendi.

Yapılan değişiklikle birlikte Nimet Özdemir'in parti hanesi 'Bağımsız' olarak kayıtlara geçti.

TBMM'DEKİ SİYASİ DENGEYE ETKİSİ TAKİP EDİLİYOR

Özdemir'in istifasının ardından CHP'nin Meclis'teki sandalye dağılımına ilişkin güncel tablo ve olası etkiler siyasi kulislerde yakından takip edilmeye başlandı.

Öte yandan Özdemir'in istifa gerekçesine ilişkin detaylı bir açıklama yapıp yapmayacağı ise merak konusu oldu.

SİYASİ GÜNDEMDE YANKI UYANDIRDI

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görev yapan milletvekillerinin parti değişiklikleri ve istifaları, siyasi dengeler açısından önem taşıyor.

Nimet Özdemir'in bundan sonraki süreçte bağımsız milletvekili olarak çalışmalarını sürdüreceği belirtiliyor.