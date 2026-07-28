ABD Merkez Bankası'nın 28-29 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirdiği FOMC toplantısının ardından faiz kararı, 29 Temmuz Çarşamba günü Türkiye saati ile 21.00'de kamuoyuyla paylaşılacak. Faiz kararının yanı sıra yayımlanacak FOMC metni ve FED Başkanı Kevin Warsh'ın yapacağı açıklamalar da küresel piyasalar tarafından yakından takip edilecek.

Beklenti: Faizler sabit kalacak

Uluslararası finans kuruluşları ve piyasa analistlerinin büyük çoğunluğu, FED'in Temmuz toplantısında politika faizinde değişikliğe gitmeyeceğini öngörüyor.

Beklentiler, politika faizinin yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutulacağı yönünde yoğunlaşıyor. Piyasalar, FED'in enflasyon ve ekonomik büyüme arasındaki dengeyi korumaya yönelik temkinli duruşunu sürdüreceğini fiyatlıyor.

Piyasalarda olasılıklar belli oldu

CME Group'un 25 Temmuz tarihli verilerine göre yatırımcıların beklentileri şu şekilde şekillendi:

Faizin sabit bırakılması ihtimali: %65,8

%65,8 Faiz artırımı ihtimali: %34,2

Bu veriler, piyasaların mevcut para politikasının korunmasını daha güçlü bir senaryo olarak gördüğünü ortaya koyuyor.

Ekonomik veriler karar üzerinde etkili oldu

FED'in karar sürecinde ABD'den gelen son makroekonomik veriler de belirleyici oldu.

Haziran ayı verilerine göre;

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %0,4 geriledi.

aylık bazda Yıllık enflasyon %3,5 olarak açıklandı.

olarak açıklandı. Çekirdek TÜFE yıllık bazda %2,6 arttı.

yıllık bazda Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık %0,3 düşerken , yıllık bazda %5,5 yükseldi.

aylık , yıllık bazda Tarım dışı istihdam 57 bin kişi arttı.

İşsizlik oranı %4,2'ye geriledi.

Enerji fiyatlarındaki gerileme enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki oluştururken, jeopolitik gelişmelerin enerji maliyetlerine olası etkisi ise FED tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

Uzmanlardan ortak görüş

Ekonomi çevrelerinde de Temmuz toplantısına ilişkin beklenti büyük ölçüde ortak noktada birleşiyor.

Moody's Analytics Başekonomisti Mark Zandi, enflasyondaki yavaşlama ve iş gücü piyasasının mevcut görünümü nedeniyle FED'in faizleri değiştirmemesinin daha olası olduğunu değerlendirdi.

Fitch Ratings ABD Ekonomik Araştırmalar Başkanı Olu Sonola, son ekonomik verilerin faizlerin sabit tutulmasını desteklediğini ancak enflasyon risklerinin tamamen ortadan kalkmadığını belirtti.

Oxford Economics Başekonomisti Nancy Vanden Houten ise Temmuz toplantısında faiz değişikliği beklemediklerini ifade ederek, FED'in mevcut para politikası duruşunu koruyacağı yönünde görüş bildirdi.

FED'in açıklayacağı kararın ardından küresel piyasalarda dolar, altın, borsa ve kripto para piyasalarında hareketliliğin artması bekleniyor. Özellikle FED Başkanı Kevin Warsh'ın toplantı sonrasında vereceği mesajlar, yılın geri kalanında izlenecek para politikasına ilişkin önemli ipuçları sunacak.