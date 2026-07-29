Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği (TESKOMB) tarafından işletme ve yatırım kredilerinde şahsi üst limitler ile vade süreleri yeniden düzenlendi. Alanya'daki esnaf ve sanatkarları yakından ilgilendiren karara göre, finansmana erişim şartları önemli ölçüde esnetildi.

YENİ LİMİT VE VADELER NELER?

Yapılan resmi açıklamaya göre, işyeri edindirme, taşıt alımı ve makine-teçhizat yatırımları için kullandırılan kredilerin her birinde üst limit 3.500.000 TL olarak güncellendi. Düzenleme kapsamında vade sürelerinde de esnaf lehine uzatmaya gidildi. İşletme kredileri için 48 ay (4 yıl), taşıt ve makine-teçhizat kredileri için 60 ay (5 yıl), işyeri edindirme kredileri için ise 72 aya (6 yıl) varan vade imkanı sunulacağı bildirildi.

ALANYA ESNAFI İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Bölgedeki ticari faaliyetlerin sürdürülebilirliği açısından değerlendirmelerde bulunan Başkan Ali İhsan Özdemir, üretimin ve ticaretin temel taşı konumundaki esnafın finansmana erişiminin kolaylaşmasının yerel ekonomiye ivme kazandıracağını vurguladı. "Güçlü Esnaf, Büyük Türkiye" vizyonuyla hareket ettiklerini belirten Özdemir, artırılan limitlerin özellikle yatırım planı yapan işletmelerin elini rahatlatacağını aktardı.

Yeni limit ve vade sürelerinin tüm esnaf ile sanatkarlara hayırlı olmasını dileyen Özdemir, kararın hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı TESKOMB

Genel Başkanı Abdulkadir Akgül’e teşekkürlerini iletti.