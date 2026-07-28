Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği 28 Temmuz 2026 Süper Loto çekilişi tamamlandı. Milli Piyango Online tarafından gerçekleştirilen çekilişte milyonlarca liralık büyük ikramiye için belirlenen numaralar açıklandı.

Kazandıran numaralar açıklandı

28 Temmuz 2026 Salı günü yapılan Süper Loto çekilişinde kazandıran numaralar şu şekilde sıralandı:

3 - 6 - 24 - 50 - 51 - 53

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiye tutarı 197.300.158 TL olarak açıklandı.

Sonuçlar nasıl sorgulanır?

Çekilişe katılan vatandaşlar, kuponlarına ikramiye çıkıp çıkmadığını Milli Piyango'nun resmi sonuç sorgulama sistemi üzerinden öğrenebiliyor. Kupon numarası bilgileri girilerek ikramiye kontrolü hızlı ve güvenli şekilde yapılabiliyor.

Yetkililer, ikramiye kazanan vatandaşların ödeme işlemleri ve başvuru süreçleri için yalnızca Milli Piyango'nun resmi kanallarını takip etmeleri gerektiğini hatırlattı. Ayrıca çekiliş sonuçlarının ve ikramiye bilgilerin resmi platformlar üzerinden kontrol edilmesi tavsiye edildi.