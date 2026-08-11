​GEÇMİŞTEN BUGÜNE EMPERYALİZMİN OYUNLARI

​10 Ağustos 1920’de Türk milletinin önüne Sevr’in dayatıldığını hatırlatan Gökhan Sipahioğlu, Mustafa Kemal Atatürk ve Millî Mücadele kadrolarının bu dayatmayı reddettiğini vurguladı. Milletin bağımsızlığını mücadeleyle kazandığını, İsmet İnönü’nün ise bu iradeyi Lozan’da diplomasi masasına taşıdığını belirtti.

​10 AĞUSTOS VE ÇERÇEVE YASA

​106 yıl sonra, Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren Çerçeve Yasa’nın yine bir 10 Ağustos’ta TBMM’de kabul edilmesinin düşündürücü olduğunu ifade eden Sipahioğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

​"Tesadüf müdür? Sorgulamak gerekir. Dün Sevr, bugün BOP mu? Bugünkü düzenlemenin doğrudan bir eyalet sistemi getirdiğini söylemek doğru değildir. Ancak yarın yerinden yönetim, bölgesel yapılanma veya eyalet sistemi tartışmalarına kapı aralayıp aralamayacağını dikkatle izlemek zorundayız."

​MİLLÎ VİCDAN VE ÜNİTER DEVLET VURGUSU

​PKK’nın kurucusu Abdullah Öcalan için TBMM çatısı altında kullanılan ifadelerin milletin vicdanında yarattığı rahatsızlığa dikkat çeken Sipahioğlu, bu durumun göz ardı edilmemesi gerektiğini belirterek: ​"Bu bir parti meselesi değildir. Bu bir Misak-ı Millî, üniter devlet ve millî egemenlik meselesidir. Geçmişte sağ-sol üzerinden ayrıştırılan milletimizin bugün yeni kamplara bölünmesine izin vermemeliyiz. Emperyalizmin yöntemleri ve önümüze koyduğu kartlar değişebilir; bizim vatanperver duruşumuz değişmemelidir. Sorgulayacağız, araştıracağız, uyanık olacağız. Cumhuriyet’e, üniter devlete ve vatanın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkacağız. Ya İstiklal ya Ölüm" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi