Endonezya'nın ünlü turizm adası Bali'de tatil yapan bir kripto para yatırımcısı, sosyal medya hesabı üzerinden takipleşmek için telefonunu emanet ettiği kişi tarafından dolandırıldı. Sözcü'nün aktardığı habere göre, mağdur yatırımcı "Instagram'dan ekle" diyerek cihazını ekran kilidi açık halde yeni tanıştığı bir kadına verdi.

Cihazın açık olmasını fırsat bilen şüpheli kadın, çok kısa bir süre içerisinde mağdurun kripto para cüzdanına erişim sağladı. Uygulama üzerinden yaklaşık 14 bin dolar (600 bin Türk Lirası) değerindeki dijital varlığı kendi kontrolündeki farklı bir adrese transfer etti. İşlemi bitirdikten sonra telefonu sahibine iade ederek bölgeden hızlıca uzaklaşmaya yeltendi.

KAMERALARA YANSIYAN YÜZLEŞME

Cüzdanındaki bakiyenin tamamen boşaltıldığını saniyeler sonra fark eden yatırımcı, kadının peşinden giderek hesap sordu. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen o anlarda mağdurun, şüpheliye ve yanındaki kişilere "Kime gönderdin, parmağınla göster" diyerek tepki gösterdiği duyuldu. İddiaları kesin bir dille reddeden şüpheli kadın ise transferi kendisinin yapmadığını öne sürdü.

Öfkeli yatırımcının ısrarlı takibi sonucu köşeye sıkışan şüpheli, daha fazla direnemeyerek olay yerinden kaçtı. Karanlık bir sokağa ve park halindeki motosikletlerin arasına doğru koşarak izini kaybettiren kadının yakalanıp yakalanmadığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

KRİPTO CÜZDANLARINDA GÜVENLİK AÇIĞI NASIL ÖNLENİR?

Bilişim uzmanları, mobil cihazlarda yer alan finans ve kripto para uygulamalarının mutlaka ekstra biyometrik güvenlik önlemleriyle (yüz tanıma, parmak izi veya uygulama içi PIN) korunması gerektiği konusunda uyarıyor. Fiziksel cihazın ekran kilidi açık şekilde üçüncü şahıslara teslim edilmesi, uygulama bazlı şifreleme aktif edilmediği durumlarda saniyeler içinde geri döndürülemez maddi kayıplara yol açabiliyor.