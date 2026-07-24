Kasım ayında Antalya'da gerçekleştirilecek olan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) hazırlıkları sürüyor. Bu kapsamda, Antalya Akdeniz İklim Diyaloğu'nun beşinci istişare toplantısı İtalya'nın başkenti Roma'da yapıldı. Etkinlikte, Akdeniz havzasındaki iklim ve çevre sorunlarına karşı ortak bir bölgesel yaklaşım geliştirilmesi hedeflendi.

Avrupa-Akdeniz Bölgesi Birliği (UfM) ve COP31

Türkiye Dönem Başkanlığı koordinasyonunda organize edilen buluşmaya Türkiye'nin Roma Büyükelçiliği ev sahipliği yaptı. Görüşmelerden elde edilen verilerin, Antalya'daki zirveye sunulmak üzere bir 'Akdeniz Sentez Notu' çatısı altında toplanacağı bildirildi.

AKDENİZ'İN İKLİM SORUNLARI İÇİN ORTAK ADIM

Toplantıda değerlendirmelerde bulunan Türkiye'nin İtalya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, sürecin Akdeniz ülkeleri arasındaki iş birliğini artıracağını aktardı. Ülgen, COP31'in küresel iklim eylemlerinde Akdeniz boyutunu öne çıkarmak adına benzersiz bir fırsat sunduğunu ve bölgede kalıcı bir miras bırakacak sonuçlar doğuracağına inandıklarını ifade etti.

UfM Genel Sekreter Yardımcısı Meltem Büyükkarakaş ise Akdeniz'in iklim değişikliğinden en ağır yara alan coğrafyalardan biri olduğuna dikkat çekti. İklim krizinin ulusal sınırları tanımadığını hatırlatan Büyükkarakaş, bölgesel çözümlerin ve sınırları aşan ortak yanıtların zorunlu olduğunu vurguladı.

COP31 ANTALYA İÇİN NE ANLAMA GELİYOR?

Dünyanın en büyük çevre zirvelerinden birinin Antalya'da yapılacak olması, bölgenin turizm, tarım ve deniz ekosistemi üzerindeki iklim baskılarını küresel vitrine taşıyor. Uzmanlara göre bu durum, Akdeniz havzasındaki çevre sorunlarına uluslararası fonların ve kalıcı çözüm projelerinin çekilmesi açısından büyük önem taşıyor. Ayrıca zirve kapsamında ortak denizin kıyısında ilk defa bir 'Akdeniz Pavyonu' kurulması planlanıyor.

Roma'da şekillenen bu istişare süreçleri, bölge ülkelerinin ortak sinerji yaratmasına zemin hazırlıyor. Antalya'da düzenlenecek COP31

İklim Zirvesi, sadece diplomatik bir buluşma olmanın ötesinde, Akdeniz'in kendine özgü çevresel ihtiyaçlarının küresel ölçekte en yüksek sesle duyurulacağı bir platform işlevi görecek.