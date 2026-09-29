Türk futbolunda hakemlik sistemine ilişkin yürütülen “Hakemler Dosyası” soruşturmasında incelemenin kapsamı genişliyor. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk ile hakemlik camiasında görev yapan mevcut ve eski yöneticilerin gözaltına alınmasının ardından, Süper Lig ve 1. Lig’de görev yapmış aktif ve eski hakemlerin de ifade süreçlerinin gündeme geldiği öğrenildi.

SORUŞTURMA BİR MÜŞTEKİ İFADESİYLE BAŞLADI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmanın, 15 Eylül 2025 tarihinde alınan bir müşteki ifadesinin ardından başlatıldığı bildirildi. Soruşturmanın odağında mobbing ve resmi belgede sahtecilik iddiaları bulunuyor. Dosya kapsamında açık kaynak araştırmalarının yanı sıra MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitlerinden yararlanıldığı açıklandı.

Bu çalışmaların ardından 29 Eylül 2026'da İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski MHK Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski MHK Üyesi Yunus Yıldırım, Sebahattin Şahin, Alican Sağlar ve Emre Kosif gözaltına alındı. Şüpheliler hakkındaki işlemler devam ederken soruşturmanın hakemlik sisteminin işleyişine ilişkin farklı başlıklara uzandığı görülüyor.

KLASMAN, SINAV VE ATAMA SÜREÇLERİ MERCEK ALTINDA

Soruşturmanın önemli başlıkları arasında hakem klasmanlarının oluşturulması, görevlendirme, puanlama ve atama süreçleri ile kural sınavlarına müdahale edildiği yönündeki iddialar bulunuyor. Hakemlik sisteminde bu alanlar, bir hakemin hangi kategoride görev yapacağından hangi müsabakalarda görevlendirilebileceğine kadar kariyer sürecini doğrudan etkileyebildiği için dosyadaki incelemelerin sonuçları futbol kamuoyu açısından önem taşıyor.

Dosyaya yansıyan mesaj kayıtlarında da hakemlik sınavları, listeler ve görevlendirmelere ilişkin ifadeler yer aldı. Ferdi Karadoruk'a ait olduğu belirtilen yazışmalarda sınav sorularının temin edilmesine yönelik mesajların yanı sıra İl Hakem Kurulu Üyesi Mehmet Çaylak hakkında gözlemci ataması yapılmaması ve istifaya yönlendirilmesi yönünde ifadeler bulunduğu aktarıldı. Başka yazışmalarda ise “Listeden 4'lüyü çıkaralım”, “Dikkat edelim hemen çıkarmayalım” ve “Kopar kafasını gitsin” şeklindeki mesajların yer aldığı belirtildi. Bu yazışmaların bağlamı ve soruşturmadaki hukuki karşılığı adli makamların incelemesiyle belirlenecek.

AKTİF VE ESKİ HAKEMLERİN İFADE SÜRECİ

Soruşturmanın yeni aşamasında Süper Lig ve 1. Lig'de daha önce görev yapan hakemlerin yanı sıra halen aktif görevde bulunan bazı hakemlerin de ifade süreçlerine dahil edildiği öğrenildi. Hakemlerin hangi sıfatla dinleneceği ve hangi olaylar hakkında bilgilerine başvurulacağına ilişkin ayrıntılar ise henüz açıklanmadı. Ceza soruşturmalarında kişilerin müşteki, tanık veya şüpheli gibi farklı sıfatlarla ifadeye çağrılabilmesi nedeniyle, yalnızca ifadeye davet edilmiş olmak tek başına kişi hakkında suç isnadı bulunduğu anlamına gelmiyor.

ANTALYA'DAN DA DAHA ÖNCE BAŞVURU YAPILMIŞTI

Hakemlik sistemindeki terfi ve değerlendirme süreçlerine yönelik tartışmalar daha önce Antalya'da da adli makamlara taşınmıştı. Şubat 2026'da Antalya Bölgesi'nde görev yapan bazı hakemlerin Ferhat Gündoğdu hakkında suç duyurusunda bulunduğu basına yansımış; başvuruda terfi süreçleri ve sınav evraklarına ilişkin çeşitli usulsüzlük iddiaları ileri sürülmüştü. Bu iddialar da başvuru sahiplerinin beyanları olarak kamuoyuna yansımıştı.

ADLİ SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Gözaltındaki şüpheliler bakımından emniyet işlemleri ve delillerin incelenmesinin ardından savcılık aşamasına geçilmesi bekleniyor. Savcılık, elde edilen deliller ve ifadeler doğrultusunda kişilerin serbest bırakılmasına karar verebileceği gibi gerekli görmesi halinde adli kontrol veya tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk de gerçekleştirebilir. Soruşturmanın ilerleyen bölümünde dijital materyaller, iletişim kayıtları, resmi evraklar ve bilirkişi incelemelerinden elde edilecek bulgular dosyanın kapsamının belirlenmesinde etkili olacak.

HAKEMLİK SİSTEMİ AÇISINDAN KRİTİK SÜREÇ

Soruşturmanın hakem sınavları, klasmanlar, puanlamalar ve görevlendirmeler gibi sistemin temel mekanizmalarına ilişkin iddiaları kapsaması, konuyu yalnızca birkaç yönetici veya hakemin hukuki durumunun ötesine taşıyor. Sürecin şeffaf biçimde yürütülmesi, sınav ve değerlendirme kriterlerinin denetlenebilir olması ve hakemlerin kariyerlerini etkileyen işlemlerin kayıt altına alınması, futbol yönetiminde güven açısından önem taşıyor. Aktif ve eski hakemlerden alınacak ifadelerin ardından soruşturmanın yeni kişilere veya işlemlere uzanıp uzanmayacağı ise adli makamların elde edeceği bulgularla ortaya çıkacak.