Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun görevinden ayrılacağını öne sürdü.

ÇAKAR SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Ahmet Çakar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Hacıosmanoğlu’nun TFF Başkanlığı görevini bırakacağını iddia etti. Çakar’ın açıklaması kısa sürede spor kamuoyunun gündemine oturdu.

Çakar paylaşımında, “İbrahim Hacıosmanoğlu federasyon Başkanlığını bırakıyor” ifadelerini kullandı.

GÖZLER TFF’YE ÇEVRİLDİ

MHK’ye yönelik gelişmelerin ardından gelen bu iddia, TFF yönetiminde bir değişiklik yaşanıp yaşanmayacağı yönündeki tartışmaları da beraberinde getirdi.

Ancak 29 Eylül 2026 saat 17.30 itibarıyla İbrahim Hacıosmanoğlu’nun görevinden ayrılacağı yönündeki iddiaya ilişkin TFF tarafından resmi bir açıklama yapılmış değil. Bu nedenle söz konusu gelişme şu aşamada Ahmet Çakar’ın iddiasına dayanıyor.