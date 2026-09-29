İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine dayanarak şehir genelinde şiddetli yağış ve fırtına beklendiğini duyurdu.

Bugün başlayan sağanak yağışların, 30 Eylül Çarşamba günü gece saatlerinden öğleye kadar bilhassa Anadolu Yakası'nda yer alan Şile, Pendik ve Tuzla civarında şiddetini artırması öngörülüyor.

RÜZGARIN HIZI 80 KİLOMETREYİ BULACAK

Valilik açıklamasına göre, çarşamba sabahından gece yarısına kadar kuzey ve kuzeydoğu yönlerinden esecek rüzgarın hızı saatte 40 ila 70 kilometre arasında değişecek. Yüksek rakımlı bölgelerde bu hızın yer yer 80 kilometreye kadar çıkabileceği aktarıldı.

OLASI RİSKLERE KARŞI HANGİ ÖNLEMLER ALINMALI?

Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, heyelan, çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi tehlikelere karşı uyarıda bulundu. Bu tür kuvvetli fırtına durumlarında vatandaşların balkonlarındaki serbest eşyaları sabitlemesi, su baskını riski taşıyan alt geçitlerden uzak durması ve zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmaması hayati önem taşıyor.