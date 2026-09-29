UEFA

Disiplin Kurulu'nun açıkladığı karara göre, Lille forması giyen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Ethan Mbappe'ye üç maç men cezası verildi. Genç futbolcu, Şampiyonlar Ligi'ndeki Real Betis karşılaşmasında gördüğü direkt kırmızı kart nedeniyle bu yaptırımla karşılaştı.

Alınan bu karar, Fransız ekibinin Avrupa arenasındaki kadro planlamasını doğrudan etkiledi. UEFA'nın disiplin talimatları gereği direkt kırmızı kartlarda uyguladığı standart prosedür, oyuncunun kritik maçları kaçırmasına yol açtı.

GALATASARAY MAÇINDA YOK

Kesinleşen üç maçlık ceza takvimi doğrultusunda Ethan Mbappe; Arsenal, Galatasaray ve Bodo/Glimt ile oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelelerinde takımını yalnız bırakacak. Temsilcimiz Galatasaray ile Lille arasında oynanacak karşılaşmada Fransız ekibi, kadrosundaki önemli isimlerden birinden yoksun sahaya çıkacak.

SAHALARA NE ZAMAN DÖNECEK?

Cezasının tamamlanmasının ardından genç oyuncunun Avrupa mesaisi yeniden başlayacak. Ethan Mbappe'nin Şampiyonlar Ligi sahnesine dönüşü, fikstür gereği Lille'in Bayern Münih ile yapacağı karşılaşmada gerçekleşecek.