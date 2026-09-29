FIFA tarafından açıklanan güncel dünya sıralamasına göre, A Milli Futbol Takımı listede 4 basamak birden gerileyerek 31. sıraya yerleşti.

UEFA

Uluslar Ligi A Ligi maçlarında alınan üst üste mağlubiyetler, bu düşüşte belirleyici rol oynadı.

ULUSLAR LİGİ MAĞLUBİYETLERİ ETKİLİ OLDU

Milli takım, Uluslar Ligi serüvenine 1-0'lık Fransa yenilgisiyle başlamış, ardından İtalya'ya 4-1 mağlup olmuştu. Kayıtlara geçen 2026

Dünya Kupası performansının ardından gelen bu iki yenilgi, takımın uluslararası katsayı puanını doğrudan etkiledi. Güncel verilere göre Türkiye, 1573.77 puanla 31. sırada bulunuyor.

FIFA SIRALAMASINDA ZİRVE KİMİN?

Açıklanan listenin zirvesinde 2002.34 puanla İspanya yer alıyor. İspanya'yı 1970.37 puanla Arjantin ve 1957.10 puanla Fransa takip ediyor. Sıralamanın ilk 10 basamağındaki diğer ülkeler ise sırasıyla İngiltere (1916.38), Fas (1806.87), Brezilya (1802.90), Portekiz (1797.39), Belçika (1779.63), Hollanda (1778.65) ve Meksika (1754.16) olarak listelendi.