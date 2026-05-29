Antalya’da uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen operasyonda önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Döşemealtı ilçesinde düzenlenen operasyonda, bir şüphelinin ikametinde yapılan aramada skunk ve kokain bulundu.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatları doğrultusunda yürütülen çalışma kapsamında, uyuşturucu madde bulundurduğu ve ticaretini yaptığı değerlendirilen şüpheli takibe alındı. Elde edilen bilgiler doğrultusunda belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

EVDE ARAMA YAPILDI

Jandarma ekiplerinin şüpheliye ait ikamette yaptığı aramalarda 1 kilo 250 gram kubar esrar (skunk), 124 gram kokain ve uyuşturucu madde tartımında kullanıldığı değerlendirilen 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Operasyonda ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen bir miktar nakit para da muhafaza altına alındı. Ele geçirilen materyaller incelenmek üzere ilgili birimlere teslim edildi.

ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturmanın Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürdüğü öğrenildi.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı, kent genelinde uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik çalışmaların aralıksız devam edeceğini belirtti.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında son dönemde Antalya genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve suç unsuru ele geçirilirken, güvenlik güçleri özellikle gençleri hedef alan uyuşturucu ticaretine karşı denetim ve operasyonlarını sürdürüyor.