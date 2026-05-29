Alanya Belediyesi, bölgenin kültürel mirasını gelecek kuşaklara aktarmak amacıyla yürüttüğü sözlü tarih çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Alanya Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından hazırlanan çalışmada, yaz aylarını Karabuynuzlar Yaylası'nda geçiren Meryem Korkmaz'ın yaşam öyküsü üzerinden Yörük kültürü ve yayla yaşamı anlatıldı.

Toroslar’ın yüksek kesimlerinde yıllardır sürdürülen geleneksel yaşam biçimini konu alan çalışma, yalnızca bir yaşam hikâyesini değil, aynı zamanda bölgenin kültürel hafızasını da kayıt altına alıyor. Geyik Dağı eteklerinde yaşayan Yörük kadınlarının üretim odaklı yaşamları, aile yapıları, dayanışma kültürü ve doğayla kurdukları bağ izleyiciye birinci ağızdan aktarılıyor.

GEYİK DAĞI'NIN ETEKLERİNDEN GELEN HİKÂYE

Belgesel niteliğindeki sözlü tarih çalışması, Orta Toroslar'ın en yüksek zirvelerinden biri olan Geyik Dağı çevresinde çekildi. Bölgenin doğal güzellikleri eşliğinde hazırlanan yapımda, Yörüklerin yayla kültürü, göç geleneği, hayvancılık faaliyetleri ve günlük yaşamın zorlukları detaylı şekilde ele alınıyor.

Meryem Korkmaz'ın anlatımıyla şekillenen çalışmada, geçmişten günümüze aktarılan gelenekler, kadın emeğinin yaşam içindeki yeri ve Toroslar'da ayakta kalma mücadelesi samimi bir dille izleyiciye sunuluyor.

YÖRÜK KADINLARININ EMEĞİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Çalışmanın merkezinde yer alan Yörük kadınlarının üretkenliği, aile ekonomisine katkıları ve zorlu coğrafi şartlar altında sürdürdükleri yaşam biçimi dikkat çekiyor. Hayvancılıktan tarımsal üretime, ev işlerinden geleneksel el sanatlarına kadar birçok alandaki emek, sözlü tarih çalışmasının önemli başlıkları arasında yer alıyor.

Belgeselde, Yörük kadınlarının sadece aile yaşamındaki değil, kültürel mirasın korunmasındaki rolüne de vurgu yapılıyor. Böylece geçmişten bugüne taşınan bilgi ve deneyimlerin gelecek nesillere aktarılması amaçlanıyor.

KÜLTÜREL HAFIZA KAYIT ALTINA ALINIYOR

Alanya Belediyesi tarafından sürdürülen sözlü tarih projeleri kapsamında hazırlanan çalışma, bölgenin yaşayan hafızasını kayıt altına alarak kültürel değerlerin korunmasına katkı sunuyor. Özellikle kırsal yaşamın hızla değiştiği günümüzde, bu tür çalışmaların geleceğe bırakılan önemli bir arşiv niteliği taşıdığı belirtiliyor.

Yönetmenliğini Hayri Yenialp'in üstlendiği yapım, hem belgesel hem de kültürel miras çalışması olarak değerlendiriliyor.

ALANYA KÜLTÜR SANAT YOUTUBE KANALINDA YAYINLANDI

Alanya Belediyesi Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde hazırlanan sözlü tarih çalışması, vatandaşların erişimine açıldı. Yapım, Alanya Kültür Sanat YouTube Kanalı üzerinden ücretsiz olarak izlenebiliyor.

Yetkililer, Alanya'nın kültürel zenginliklerini ve yerel değerlerini kayıt altına alan benzer projelerin önümüzdeki dönemde de devam edeceğini belirtti.