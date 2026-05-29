Şans oyunu tutkunlarının yakından takip ettiği On Numara çekilişi, 29 Mayıs 2026 Cuma günü saat 20.00’de noter huzurunda gerçekleştirildi. Çekilişin tamamlanmasının ardından kazanan numaralar ve ikramiye dağılımları Milli Piyango Online sistemi üzerinden yayımlandı.

Bu hafta için açıklanan büyük ikramiye tutarı 3.703.111 TL oldu. Çekiliş sonuçlarının duyurulmasıyla birlikte binlerce kişi biletlerini kontrol etmek için sonuç sorgulama ekranına yöneldi.

SONUÇLAR ERİŞİME AÇILDI

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen ve Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen çekilişte kazanan numaralar noter denetiminde belirlendi. Çekilişin ardından sonuçlar resmi sistem üzerinden erişime açıldı.

Oyuncular, kuponlarında yer alan numaraları çekilişte çıkan sayılarla karşılaştırarak ikramiye kazanıp kazanmadıklarını öğrenebiliyor. Sonuç ekranında ayrıca ikramiye kategorileri ve dağılım detayları da yer alıyor.

ON NUMARA SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Vatandaşlar, Milli Piyango Online platformunda yer alan sonuç sorgulama ekranı üzerinden çekiliş sonuçlarını kontrol edebiliyor. Kupon bilgilerini sisteme giren oyuncular, ikramiye kazanıp kazanmadıklarını ve kazanç tutarlarını görüntüleyebiliyor.

ON NUMARA NASIL OYNANIYOR?

On Numara oyununda 1 ile 80 arasındaki sayılar arasından 10 sayı seçiliyor. Çekilişte belirlenen 22 sayı içinde kupondaki sayılarla eşleşme oranına göre farklı kategorilerde ikramiye kazanılabiliyor. Oyunda 10 bilenler büyük ikramiyenin sahibi olurken, farklı eşleşme kategorilerinde de ödül dağıtılıyor.