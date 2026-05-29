Gaziantep’in İslahiye ilçesinde öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazası, bölgede kısa süreli hareketliliğe neden oldu. İslahiye-Nurdağı çevre yolunda iki otomobilin çarpışması sonucu sürücülerle birlikte toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAZA ÇEVRE YOLUNUN 8’İNCİ KİLOMETRESİNDE MEYDANA GELDİ

Kaza, İslahiye-Nurdağı çevre yolunun 8’inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Kemal K. idaresindeki 27 ADF 746 plakalı otomobil ile Mehmet Emin Ç. yönetimindeki 27 ANY 770 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan kişiler çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevredeki sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi yönlendirildi. Kaza yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Güvenlik güçleri ise çevre yolunda trafik akışının kontrollü şekilde devam etmesini sağladı.

Kazada sürücüler Kemal K. ve Mehmet Emin Ç. ile araçlarda bulunan Servet Ç., Alperen Ç. ve Emek Ç. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

YARALILARIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının takip edildiği öğrenildi. Yetkililerden alınan ilk bilgilere göre yaralıların tedavileri sürerken, hayati tehlike durumlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Kazanın ardından hasar gören araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Trafik, ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından normale döndü.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan çalışmalar kapsamında araçların çarpışma nedeni, sürüş koşulları ve diğer detaylar değerlendiriliyor.

Yetkililer, soruşturmanın tamamlanmasının ardından kazaya ilişkin ayrıntıların netlik kazanacağını bildirdi.