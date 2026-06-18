Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi kapsamında Türkiye genelinde 430 mülki idare amirinin görev yeri değişti. Kararnamede, bir süre önce hakkında disiplin soruşturması başlatılan eski Ardahan Vali Yardımcısı M.B.K.'nin yeni görevi de yer aldı.

Yayımlanan karara göre M.B.K., Yozgat Valiliği Hukuk Müşavirliği görevine atandı. Atama kararı, kamuoyunda daha önce yaşanan olay nedeniyle dikkat çeken isimlerden biri olması nedeniyle gündeme geldi.

HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILMIŞTI

M.B.K., Ardahan’da görev yaptığı dönemde yaşanan ve kamuoyuna yansıyan bir olayın ardından görevden uzaklaştırılmış, hakkında idari ve disiplin soruşturması başlatılmıştı.

Olayla ilgili çeşitli iddialar ortaya atılmış, yaşanan arbede sırasında yaralanan M.B.K. hastanede tedavi görmüştü. Konuyla ilgili adli ve idari süreç başlatılmıştı.

İDDİALARI REDDETMİŞTİ

Olayın ardından açıklama yapan M.B.K., kamuoyuna yansıyan bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunmuştu. Yaralanmasının ciddi boyutta olmadığını belirten M.B.K., olayın bir alacak verecek meselesinden kaynaklandığını ifade etmişti.

YENİ GÖREVİ BELLİ OLDU

Son yayımlanan kararnameyle birlikte M.B.K., Yozgat Valiliği bünyesinde Hukuk Müşaviri olarak görevlendirildi. Atama kararnamesiyle Türkiye genelinde çok sayıda vali yardımcısı, kaymakam ve mülki idare amirinin görev yerlerinde değişikliğe gidildi.