Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Mayıs 2026 dönemi Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri'ne göre, gayrimenkul piyasasında belirgin bir daralma kaydedildi. Türkiye genelinde konut satışları geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 31,2 oranında gerilerken, iş yeri satışlarında da yüzde 30,9'luk bir düşüş yaşandı.

Açıklanan verilere göre, Mayıs ayında ilk el konut satışları yüzde 27,9 azalarak 30 bin 196 seviyesinde gerçekleşti. İkinci el konut satışları ise daha sert bir kayıpla yüzde 32,7 oranında düşerek 63 bin 137 oldu. Toplam satışların yüzde 32,4'ünü sıfır konutlar, yüzde 67,6'sını ise ikinci el satışlar oluşturdu. Ocak-Mayıs dönemine bakıldığında ise toplam konut satışlarının yüzde 6,6 azalışla 569 bin 537'ye gerilediği, bu süreçte ilk el satışların yüzde 3,4, ikinci el satışların ise yüzde 7,9 düştüğü bildirildi.

İPOTEKLİ SATIŞLARDA SON DURUM NE?

İpotekli konut satışları Mayıs ayında yüzde 2,8 gibi sınırlı bir azalışla 19 bin 754 olarak kayıtlara geçti. Buna karşılık peşin ve diğer satış türleri yüzde 36,2 oranında gerileyerek 73 bin 579'a düştü. Yılın ilk beş aylık döneminde ise ipotekli satışların yüzde 25,8 artış göstererek 116 bin 801 seviyesine çıkması dikkat çekerken, diğer satış türlerinde yüzde 12,4'lük düşüş yaşandı.

YABANCIYA SATIŞLAR NEDEN DÜŞÜYOR?

İkamet politikalarındaki güncellemeler ve küresel ekonomik dalgalanmaların etkisiyle yabancılara yönelik gayrimenkul satışlarındaki ivme kaybı devam ediyor. Mayıs ayında yabancı ülke vatandaşlarına yapılan konut satışları yüzde 27 azalarak bin 387'ye geriledi. Bu dönemde yabancıların toplam pazar içindeki payı yüzde 1,5 seviyesinde kaldı. Ocak-Mayıs dönemindeki toplam yabancı satışı ise yüzde 15,1 azalışla 7 bin 68 adet olarak gerçekleşti.

Yabancılara yapılan satışlarda ilk sırayı 268 konut ile Rusya Federasyonu vatandaşları alırken, onları 125 konutla İran ve 88 konutla Ukrayna vatandaşları izledi. Öte yandan, ticari gayrimenkul piyasasında da benzer bir tablo ortaya çıktı. Mayıs ayında Türkiye genelindeki toplam iş yeri satışları yüzde 30,9 oranında düşerek 11 bin 434'e indi. İlk el iş yeri satışları yüzde 24,8 düşüşle 3 bin 255'te kalırken, ikinci el iş yeri satışları yüzde 33,1 azalışla 8 bin 179 olarak raporlandı. İpotekli iş yeri satışları yüzde 22,9 artarak 536'ya yükseldi, diğer ticari satışlar ise yüzde 32,4 azalarak 10 bin 898'e düştü.