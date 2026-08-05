Adıyamanlı Abuzer ve Zeynep Doğan çiftinin evliliklerinin ilk yıllarında çocuk sahibi olmak istedi. Ancak iki kez hamile kalan Zeynep Doğan, çocuklarını anne karnında kaybetti. Anne baba olmak için yıllarca çabalayan Doğan çifti, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta defalarca tedavi gördü.

Tüp bebek tedavisi kararı alan ve bunun için oturdukları evi satan Doğan çifti, 34 yılın ardından anne-baba olma mutluluğunu yaşadı. 8 yıl önce ikiz kız çocuklarını kucaklarına alan çift kızlarına Tekbir Gül ve Havva Gül ismini verdi.

HAYALLERİ OLAN ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİLER

Doktor ve polis olmak isteyen ikizler, öğretmenlerine Anıtkabir'i ziyaret etmek istediklerini söyledi. Ailelerinin maddi imkanı olmayan ikizlerin öğretmeni, Sevgi Varsa Engel Yok Derneği Başkanı Zeynep Bulut ile iletişime geçti. Zeynep Bulut, Adıyaman’a gelip aileyi ziyaret etti. Ardından dernek, Abuzer ve Zeynep Doğan çifti ile kızlarını Ankara'ya götürdü. Aileleriyle birlikte Anıtkabir'i ziyaret eden Tekbir Gül ve Havva Gül'ün sevinçleri, sanal medyada paylaşılmasının ardından büyük ilgi gördü.

'KIZLARIM DOĞDU, BABAMI KAYBETTİM'

Yıllar sonra ikiz kız babası olan Abuzer Doğan, çocuklarının dünyaya geldiği gün babasının vefat haberini aldığını söyledi. Doğan, ''Kızlarım doğmaya yakın babam daha dinç ve iyiydi. Bana 'Oğlum çocuklar ne zaman doğacak?' diye sorardı. Kızlarım doğduğu gün babamı aradım ve çocuklar doğdu dedim. Babam bana 'Gördün mü? İki kız mı? Dokundun mu çocuklarına? dedi. Ben de evet, demiştim. Aramızda böyle bir konuşma geçti. Sevinçten ve mutluluktan hastanenin kantinine indim bir süre sonra. Kantinde yaklaşık 500 kişi vardı. Hepsine çay ve simit ikramı yaptım. Yakınlarım bana sen de ye, dediler ama simit boğazımdan geçmedi. Meğer babam vefat etmiş. Kızlarım doğduktan hemen sonra babam vefat etti” dedi.

‘KIZIM, ANITKABİR’DE 1 SAAT AĞLADI’

Çocukları ve kendileri için dua isteyen Abuzer Doğan, “Dünya malı dünyada kalır. Yaşayacağımız belki 5 sene, 10 sene, çocuklarım da çoluk çocuğuna kavuşsun, çocuklarım helal süt emmiş kişilere denk gelsin yeter. Kimseden bir şey istemiyorum. Ankara'ya gittim ama hemen geldim. Çünkü burada kimse 'Para için gitti' demesin. Kızım Anıtkabir'de 1 saat ağladı. Kızım orada 'Baba ben ölürsem beni buraya gömün' dedi. Allah cümlemizden, milletimizden razı olsun. Doktorlardan, tıptan geri kalmayın. Doğru yoldan şaşmayın" diye konuştu.

İkizler Tekbir Gül ve Havva Gül ise babalarını çok sevdiklerini ve kendilerine çok iyi baktığını belirtti.