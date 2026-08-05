Edinilen bilgilere göre 12 kişiden oluşan turist kafilesi, Doğu turu kapsamında Şırnak’tan yola çıktı. Gezi programının bir sonraki durağı olan Batman’ın Hasankeyf ilçesine gelen kafile, ilçedeki tarihî ve turistik alanları gezdi.

İddiaya göre kafilede bulunan bazı turistler, ziyaret sırasında bölgede bulunan bir çeşmeden su içti. Hasankeyf gezisini tamamlayan grup, daha sonra araçla Şanlıurfa istikametine doğru hareket etti.

Turist kafilesi Viranşehir ilçe sınırlarına ulaştığı sırada gruptaki kişilerin sağlık sorunları yaşamaya başladığı belirtildi. Kısa süre içerisinde 12 turistte bulantı, kusma ve şiddetli karın ağrısı şikâyetleri görüldü. Şikâyetlerin artması üzerine durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi.

İhbarın ardından kafilenin bulunduğu bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından ilk kontrolleri gerçekleştirilen 12 turist, ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanenin acil servisinde ilk müdahaleleri yapılan turistler doktor kontrolünden geçirildi. Gerekli tedavileri uygulanan 12 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Turistlerin rahatsızlanmasına çeşmeden içtikleri öne sürülen suyun neden olup olmadığı henüz kesinlik kazanmadı. Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla soruşturma başlatıldı.