UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükselme mücadelesi veren Fenerbahçe, sezonun en kritik karşılaşmalarından birine çıkmaya hazırlanıyor. Sarı-lacivertli ekip, 3. eleme turu ilk maçında Sturm Graz ile karşı karşıya gelecek.

Teknik heyet ve futbolcular, İstanbul’da oynanacak ilk karşılaşmada avantajlı bir sonuç alarak Avusturya’daki rövanşa daha rahat çıkmanın hesaplarını yapıyor. Taraftarların da tribünleri doldurarak takımlarına destek vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe–Sturm Graz maçı ne zaman?

Fenerbahçe ile Sturm Graz arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk karşılaşması, 5 Ağustos Çarşamba günü oynanacak. Chobani Stadı’nın ev sahipliği yapacağı mücadele saat 21.00’de başlayacak.

Karşılaşmanın yayınlanacağı kanala ilişkin bilgi, paylaşılan maç detaylarında yer almadı.

Maçın hakemi Chris Kavanagh

Kritik mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu’ndan Chris Kavanagh yönetecek. Kavanagh’ın yardımcılıklarını Ian Hussin ve Neil Davies üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Robert Jones olacak.

İngiliz hakem ekibi, Şampiyonlar Ligi play-off turuna yükselme yolunda iki takım açısından da büyük önem taşıyan karşılaşmada görev yapacak.

Fenerbahçe Avrupa’daki 303. maçına çıkıyor

Sarı-lacivertli ekip, Sturm Graz karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 303. mücadelesine çıkacak. Avrupa arenasında önemli bir deneyime sahip olan Fenerbahçe, taraftarı önünde oynayacağı karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak tur kapısını aralamak istiyor.

Fenerbahçe’nin mücadelede topa hâkim olan, ön alanda baskı kuran ve rakip savunmayı erken dakikalardan itibaren zorlayan bir oyun anlayışıyla sahaya çıkması bekleniyor.

Fenerbahçe’nin muhtemel 11’i

Teknik heyetin Sturm Graz karşısında sahaya sürmesi beklenen muhtemel 11 şöyle:

Ederson, Semedo, Skriniar, Ake, Oosterwolde, İsmail Yüksek, Guendouzi, İrfan Can Kahveci, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu, Anderson Talisca.

Kadrodaki yıldız oyuncuların performansı, sarı-lacivertli ekibin hücum etkinliği ve rövanş öncesinde elde edeceği sonuç açısından belirleyici olacak.

UEFA kadrosunda N’Golo Kante değişikliği

Fenerbahçe, Sturm Graz karşılaşması öncesinde UEFA’ya bildirdiği oyuncu listesinde değişikliğe gitti. Yapılan revizyon kapsamında Bartuğ Elmaz listeden çıkarıldı.

Tecrübeli Fransız orta saha oyuncusu N’Golo Kante ise UEFA kadrosuna dâhil edildi. Kante’nin listeye eklenmesiyle birlikte teknik heyetin orta saha seçenekleri arttı.

Sarı-lacivertliler, geniş ve yıldızlarla güçlendirilmiş kadrosuyla Şampiyonlar Ligi’nde play-off turuna yükselmeyi hedefliyor. İstanbul’da alınacak sonuç, eşleşmenin Avusturya’da oynanacak rövanşı öncesinde büyük önem taşıyor.