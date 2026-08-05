Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde bir kişiyi zorla kadın kıyafeti giydirerek ormanlık alana götürdükleri, burada özür diletip görüntülerini cep telefonuyla kaydettikleri öne sürülen 6 şüpheli gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Olay, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre bir grup, Ö.A.’nın yakın arkadaşlarından birinin eşiyle ilişki yaşadığını ileri sürdü. Bunun üzerine harekete geçen grup, Ö.A.’ya zorla kadın kıyafeti giydirdi.

Şüphelilerin daha sonra Ö.A.’yı ormanlık bir alana götürdükleri belirtildi. Burada Ö.A.’ya yaşananlarla ilgili özür dileten grup, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

Ö.A.’nın kadın kıyafetleriyle özür dilediği görüntüler daha sonra sanal medya platformlarında paylaşıldı. Görüntülerin yayılması üzerine Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Paylaşılan görüntüleri ve olayın bağlantılarını inceleyen jandarma ekipleri, olaya karıştıkları değerlendirilen şüphelilerin kimliklerini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Ö.C., B.E., İ.K., E.Ö., D.Y. ve E.S. ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürülen 6 şüphelinin ifadeleri alındı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, daha sonra adliyeye sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.