YÜZ ifadesini belirleyen en önemli unsurlardan biri olan kaşlar, estetik görünümün yanı sıra yüzün genel dengesinde de önemli rol oynuyor. Seyrekleşen, yanlış uygulamalar nedeniyle formunu kaybeden veya çeşitli nedenlerle dökülen kaşlar için geliştirilen yeni nesil yöntemler ise doğal görünümü ön plana çıkarıyor. Antalya'da hizmet veren OTEK Polikliniği'nde uygulanan Long FUE tekniği de bu alanda dikkat çeken yöntemlerden biri olarak öne çıkıyor.

DOĞAL SONUÇ İÇİN YÖN VE AÇI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR

Uzmanlara göre kaş ekiminde yalnızca boşlukların doldurulması yeterli değil. Kaş kıllarının doğal çıkış yönü, eğimi ve yüz anatomisine uygun yerleştirilmesi başarılı bir sonucun temelini oluşturuyor. Saç ekiminden farklı olarak kaş bölgesindeki kılların yönü ve açısı bölgeden bölgeye değişiklik gösteriyor. Bu nedenle uygulamada sadece ekilen greft sayısı değil, greftlerin hangi açı ve yönde yerleştirildiği de büyük önem taşıyor.

LONG FUE NEDİR?

Long FUE yönteminde, alınan greftlerde bulunan kılların mümkün olduğunca uzun bırakılması hedefleniyor. Bu sayede işlem sırasında kılın doğal yönü daha net görülebiliyor ve ekim planlaması daha kontrollü şekilde gerçekleştirilebiliyor. Özellikle kaş ekiminde bu yaklaşımın, başlangıç, orta bölüm ve kuyruk kısmındaki farklı kıl yönlerinin doğru şekilde planlanmasına katkı sağladığı belirtiliyor.

"KAŞ EKİMİ BİR TASARIM İŞİDİR"

Dr. Okan Tanın, kaş ekiminin yalnızca kıl kökü transferi olmadığını belirterek, her hastaya özel planlama yapıldığını ifade ediyor. Yüz oranları, mevcut kaş yapısı, donör alanı ve hastanın beklentileri birlikte değerlendirilerek kişiye özel tasarım oluşturuluyor. Dr. Tanın, doğal bir sonucun yalnızca yoğun kaş görünümüyle değil, doğru açı ve yönle mümkün olduğunu vurguluyor.

İYİLEŞME SÜRECİ KADEMELİ İLERLİYOR

Uzmanlar, kaş ekiminin ardından ilk günlerde görülen görüntünün nihai sonuç olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekiyor. İlk haftalarda kabuklanma ve geçici dökülmeler yaşanabileceği, üçüncü ayın ise yeni kılların çıkış sürecinin değerlendirilmeye başlandığı önemli bir dönem olduğu ifade ediliyor. Nihai sonucun ise kişiden kişiye değişmekle birlikte daha uzun bir süreç sonunda ortaya çıktığı belirtiliyor.

ANTALYA SAĞLIK TURİZMİNDE ÖNE ÇIKIYOR

Son yıllarda saç ekimi ve medikal estetik alanında önemli merkezlerden biri haline gelen Antalya, kaş ekimi uygulamalarıyla da uluslararası hastaların ilgisini çekiyor. OTEK Polikliniği, kişiye özel planlama anlayışıyla hizmet verirken, işlem öncesi değerlendirme ve operasyon sonrası takip sürecine de önem veriyor.

BAŞARIDA PLANLAMA BELİRLEYİCİ

Uzmanlara göre başarılı bir kaş ekimi için yalnızca greft sayısına odaklanmak yeterli değil. Doğru donör alanının seçilmesi, uygun kıl köklerinin belirlenmesi, doğal çıkış yönlerinin korunması ve yüz yapısına uygun tasarım yapılması işlemin başarısını doğrudan etkiliyor. Long FUE yöntemi de özellikle ekim sırasında kılların doğal yönünün daha iyi değerlendirilebilmesine olanak tanımasıyla, doğal görünüm hedefleyen uygulamalar arasında öne çıkan tekniklerden biri olarak gösteriliyor. (Şerife ÇOBAN)

Kaynak: Haber Merkezi