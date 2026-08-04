DÜNYANIN en çok kullanılan dijital yayın platformlarından Netflix, 4 Ağustos 2026 akşam saatlerinde dünya genelinde erişim sorunuyla gündeme geldi. Çok sayıda kullanıcı, platforma giriş yapamadığını ve içeriklere erişemediğini bildirirken, sosyal medyada "Netflix çöktü mü?" sorusu kısa sürede en çok konuşulan konular arasına girdi.

Kullanıcılar giriş yapamıyor

Edinilen bilgilere göre, akşam saatlerinde başlayan teknik sorun nedeniyle hem Netflix mobil uygulamasında hem de internet sitesinde erişim problemleri yaşanıyor. Farklı ülkelerden gelen kullanıcı bildirimleri, sorunun yalnızca belirli bir bölgeyle sınırlı olmadığını ve küresel çapta hissedildiğini gösteriyor.

Platforma giriş yapmak isteyen kullanıcılar hata mesajlarıyla karşılaşırken, içerik izlemeye çalışan birçok kişi de yayınların açılmadığını belirtiyor.

Netflix'ten resmi açıklama bekleniyor

Erişim sorununun nedeni hakkında Netflix tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Şirketin teknik ekiplerinin sorunu incelemeye aldığı değerlendirilirken, kesintinin nedenine ilişkin açıklamanın kısa süre içinde yapılması bekleniyor.

Sorunun ne zaman tamamen giderileceği ise henüz bilinmiyor. Kullanıcılar, platformun yeniden normal şekilde hizmet vermesi için Netflix'ten gelecek resmi açıklamayı bekliyor.