Bolu’da kurabiye imalathanesinde çalışan 19 yaşındaki işçinin sağ eli hamur kesme makinesine sıkışarak bilek hizasından koptu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bolu’nun Karaçayır Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir kurabiye imalathanesinde ağır iş kazası yaşandı.

Edinilen bilgiye göre, 19 yaşındaki Oğuz Ç., 5 Ağustos 2026 günü çalışma sırasında sağ elini hamur kesme makinesine kaptırdı. Genç işçinin eli, bilek hizasından koptu.

KOPAN EL ÖZEL ÇANTAYA KONULDU

İhbarın ardından imalathaneye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaralı işçiye olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

Kopan el, yeniden dikilme ihtimali göz önünde bulundurularak uygun koşullarda muhafaza edilmesi için organ nakil çantasına yerleştirildi. Oğuz Ç., kopan eliyle birlikte ambulansla hastaneye kaldırıldı.

ÇALIŞANLARA SAĞLIK MÜDAHALESİ

Kazaya tanık olan bazı çalışanlar olayın ardından fenalaştı. Sağlık ekipleri bu kişilere de imalathanede müdahale etti.

Polis, iş kazasının nasıl meydana geldiğini ve makinede gerekli güvenlik önlemlerinin bulunup bulunmadığını belirlemek amacıyla inceleme başlattı. Genç işçinin tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Alanya Postası https://www.alanyapostasi.com.tr/boluda-facia-eli-koptu